L’individu apparu dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, menaçant de mort une jeune fille, vient d’être arrêté, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). «Le jeune homme (28 ans), repris de justice et résidant à Alger, a menacé de mort sa compagne, âgée de 25 ans et originaire de la wilaya de Tizi Ouzou», précise le communiqué. «L’intervention immédiate des services de police et le recours à un pistolet à impulsion électrique (PIE) a permis d’éviter l’irréversible et d’arrêter le mis en cause qui a été déféré mardi devant le procureur de la République près le tribunal de Chéraga». Pour rappel, une vidéo a récemment circulé sur les réseaux sociaux montrant un individu menaçant de mort une jeune fille, à l’aide d’une arme blanche (ciseaux). Les faits remontent au 26 mars (23h30) à l’hôpital de Zeralda (Alger)», selon les données de la DGSN.

