Les Hongkongais boudaient largement les urnes, hier dimanche, lors du renouvellement du Conseil législatif de la ville selon un nouveau processus imposé par Pékin, qui a drastiquement réduit le nombre de sièges pourvus au suffrage universel direct et réservé aux «patriotes» le droit d’être candidats.

Par Su XINQI

A 19H30 (11H30 GMT), après onze heures de vote et à trois heures de la clôture, seuls 26,5% des inscrits avaient fait le déplacement pour désigner les 20 membres élus au suffrage universel sur les 90 que compte le Conseil législatif (le «LegCo»). Les 70 membres restants sont choisis par plusieurs comités composés d’élites politiques acquises au régime chinois. Lors du précédent scrutin, en 2016, le taux de participation à la même heure était de 43,6%. Le «LegCo» comptait alors 70 membres, pour moitié désignés directement par les électeurs. Cette année, pour être autorisé à briguer un siège, chacun des 153 candidats a dû donner des gages de loyauté politique à l’égard de la Chine et de «patriotisme». De ce fait, les militants pro-démocratie ont été empêchés de se présenter ou y ont renoncé, lorsqu’ils ne sont pas en prison ou en fuite à l’étranger, et la plupart des candidats affichent un profil similaire. Le taux de participation, thermomètre de l’adhésion des Hongkongais au nouveau système électoral, est donc la seule véritable inconnue du scrutin. Les nouvelles règles ont été imposées par Pékin dans le cadre de la reprise en main de Hong Kong après les gigantesques manifestations pro-démocratie de 2019.



Transports gratuits

Daniel So, 65 ans, était parmi les premiers à faire la queue devant un bureau de vote du quartier aisé de Mid-Levels. «Les jeunes ne sont pas tellement intéressés par cette élection parce qu’ils sont induits en erreur par des responsables politiques et des médias étrangers», a-t-il regretté. Quand la cheffe de l’exécutif Carrie Lam est arrivée pour voter, trois manifestants de la Ligue des sociodémocrates, pro-démocratie, ont scandé: «je veux un véritable suffrage universel». Le gouvernement a publié des pages de publicité dans les journaux, distribué des tracts dans les boîtes aux lettres et envoyé massivement des SMS pour inciter les Hongkongais à voter. Les transports publics étaient gratuits dimanche. Avant le scrutin, Mme Lam a affirmé qu’un faible taux de participation ne «voudrait rien dire». «Quand le gouvernement fait bien les choses et que sa crédibilité est forte, la participation des électeurs est moindre car les gens ne ressentent pas vraiment le besoin de choisir de nouveaux représentants», a-t-elle assuré dans les médias d’Etat chinois la semaine dernière. De récents sondages indépendants situent la cote de popularité de Mme Lam aux alentours de 36%. «Mon vote ne servirait à rien, parce qu’en fin de compte, ce sont les gens de Pékin qui gagnent», a expliqué à l’AFP une jeune comptable d’une vingtaine d’années qui se fait appeler Loy et n’avait pas l’intention de voter. Le «LegCo» est l’organisme chargé d’adopter les lois dans l’ancienne colonie britannique de 7,5 millions d’habitants, dont le système légal reste distinct de celui de la Chine continentale. Même si les figures acquises à Pékin se sont toujours vu accorder la majorité des sièges au Conseil, une minorité d’opposants y était jadis tolérée, ce qui en faisait un lieu de débats souvent très vifs. Les nouvelles règles imposées par Pékin ont mis un terme à cette tradition. Plus d’une dizaine d’élus lors du précédent scrutin en 2016 sont actuellement en prison en vertu d’une loi draconienne sur la «sécurité nationale» imposée par Pékin l’an dernier, et trois ont fui à l’étranger. Pékin affirme que ce système électoral «amélioré» permettra d’éradiquer les éléments «anti-chinois», et de s’assurer que le «LegCo» adoptera plus rapidement les nouvelles lois. S’abstenir ou voter blanc ou nul reste légal à Hong Kong. En revanche, encourager ces pratiques constitue depuis cette année une infraction pénale, pour laquelle dix personnes ont été arrêtées. Des médias occidentaux qui, dans des éditoriaux, avaient appelé au boycott des urnes se sont vus menacer de poursuites par les autorités hongkongaises. «Les gens ne veulent pas voter pour une chambre d’enregistrement et prétendre ensuite que tout va bien», a tweeté dimanche Nathan Law, un ancien membre du LegCo qui vit en exil à Londres. «Ceci est une fausse élection et la pire des régressions de notre système électoral», a renchéri un autre opposant, Brian Leung, réfugié aux Etats-Unis. (Source AFP)