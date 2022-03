Un hommage appuyé a été rendu, samedi à Alger, à la professeure et chercheuse Naget Belkaïd-Khadda, figure incontournable de la critique et de la recherche académique, par la Chaire de l’Institut du monde arabe (IMA), en collaboration avec le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA). Organisé au TNA, l’hommage s’est déroulé en présence du directeur général de l’IMA, Mojeb Al Zahrani, du président de la Chaire de l’IMA, Tayeb Ould Aroussi et du directeur du TNA, Mohamed Yahiaoui qui, après plusieurs témoignages d’universitaires évoquant la militante, l’enseignante, la chercheuse, la critique et la mère de famille, ont remis la médaille honorifique de l’IMA à Naget Belkaïd-Khadda, pour «l’ensemble de son parcours consacré au militantisme, à l’éducation et à la culture». Faisant partie du «premier noyau œuvrant à l’algérianisation de l’école», Naget Belkaïd-Khadda a été de tous les combats, vouant sa vie entière «à l’engagement» en construisant «des ponts avec des murmures», de l’avis de plusieurs universitaires qui ont vu en cette «grande dame», l’»exemplarité intellectuelle». Prônant «l’émancipation par l’instruction», Mme Khedda dira, «Mon père m’a communiqué l’amour de la science et du combat». Professeure de langue et de littérature françaises aujourd’hui retraitée, Naget Belkaïd Khadda a enseigné les littératures françaises et franco-maghrébines dans les universités d’Alger, de Paris et de Montpellier. Spécialiste en critique littéraire, elle a plus particulièrement étudié l’œuvre de Mohammed Dib et, plus généralement, celles des grands écrivains algériens d’expression française, à l’instar de, Kateb Yacine, Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun, Assia Djebar, Rachid Boudjedra, Nabil Farès et Habib Tengour. Elle s’est particulièrement consacrée à l’étude des enjeux socioculturels complexes véhiculés par la littérature algérienne de plume francophone et à la littérature arabe de langue française pour laquelle elle a consacré des travaux novateurs qui lui ont valu d’être distinguée.

