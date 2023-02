Par Farid Cherbal*

La professeure Mounira Bendjelloul est décédée le mercredi 8 février 2023. C’est un jour triste pour sa famille, ses anciens étudiants, l’Université algérienne et pour notre pays. La professeure Mounira Bendjelloul est une figure historique de la biologie algérienne, une pionnière de la recherche scientifique dans notre pays, une aristocrate de la pédagogie et de la didactique universitaires. C’est une femme courage et une combattante de la science.

La professeure Mounira Bendjelloul a respiré durant toute sa vie l’élégance, l’excellence, la bonté, la générosité et la solidarité. Elle a fait partie de la génération des fondateurs de l’enseignement supérieur en Algérie dans le cadre de la politique de la réforme de l’enseignement supérieur (RES) qui a été mise en place par le regretté moudjahid Mohammed Seddik Benyahia en 1971.

Elle a aussi fait partie des membres fondateurs de l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène (USTHB) à Alger.

Elle a été directrice de l’Institut des sciences de la nature de l’USTHB dans les années 80. Les générations d’étudiants qui ont fait leurs études à l’USTHB de 1974 jusqu’à la fin des années 1980 se rappellent toujours de son excellent enseignement de biologie cellulaire, de physiologie cellulaire, d’histologie et d’embryologie, de ses talents de pédagogue et d’oratrice hors pair.

Elle a créé à la fin des années 1970, dans le cadre de la politique de la recherche scientifique initiée par l’Organisme national de la recherche scientifique (ONRS), dont elle a été l’une des principales animatrices, le laboratoire de neurobiologie au sein de l’Institut des sciences de la nature de l’USTHB.

Elle mettra en place un excellent programme pour la formation des enseignants-chercheurs en biologie dans les années 80 à l’USTHB.

Ce programme d’excellence a permis la formation de brillants enseignants-chercheurs en biologie et a grandement contribué à l’édification de l’actuelle Faculté des sciences biologiques de l’USTHB qui compte aujourd’hui 13 458 étudiants, pour l’année académique 2022-2023.

Ce programme d’excellence a significativement contribué à l’actuelle visibilité internationale de l’Algérie dans le domaine de l’enseignement et de la recherche scientifique en biologie. Mounira va terriblement manquer à ses enfants et à toute sa famille, à ses anciens étudiants, à l’Université algérienne et à notre pays.

Reposes en paix Mounira, nous ne t’oublierons jamais !

*Par Farid Cherbal, Professeur des Universités en génétique du cancer à l’USTHB, Alger