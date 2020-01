C’est au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi que la ministre de la Culture Malika Bendouda a donné, samedi dernier, les premiers éléments de sa future politique concernant la relance de l’activité théâtrale en Algérie à l’occasion de sa première sortie officielle sur le terrain.

La ministre de la Culture était ainsi présente à la cérémonie de la remise de distinctions aux artistes et techniciens derrière le succès de la pièce «GPS», récemment sacrée en Jordanie du prix «El Kacimi» pour la meilleure représentation arabe lors du 12e Festival du théâtre arabe. Mme Malika Bendouda a ainsi salué l’œuvre, mise en scène par Mohamed Cherchel et produite par le TNA, comme «l’histoire d’une Algérie qui réussit. Fidèle aux traditions du théâtre algérien, celles de Alloua, Bachtarzi, Sonia, Benguettaf…, la réussite de GPS évoque une Algérie qui a toujours réussi à générer le rêve du plus profond des souffrances et des obstacles».

L’intervention de Mme Malika Bendouda, étant aussi pour la responsable l’occasion de développer l’action qu’elle entend mener durant les prochaines années, notamment le théâtre pour enfants. Evoquant Hanane Mehdi, qui a décroché la troisième place au 12e Festival du théâtre arabe d’Amman, en Jordanie, pour son texte destiné aux enfants «l’Homme de neige rouge», la ministre de la Culture a souligné à ce sujet que «le théâtre pour enfants est actuellement notre plus grand défi (…) Nous travaillerons ensemble à le promouvoir auprès de la jeunesse. Afin de lui permettre de s’exprimer, de réfléchir… et que ces jeunes aient leur place et fassent leur part dans une Algérie qui prend soin des aspirations de ses enfants». Elle s’est également engagée en tant que ministre de la Culture pour la mise en place prochaine d’une feuille de route capable de «libérer notre théâtre de la bureaucratie, de la hogra et de la mauvaise gestion, des fléaux qui ont porté atteinte aux véritables créateurs».



Des assises pour panser les plaies du quatrième art

Expliquant en substance que ses déclarations n’étaient pas de nouvelles promesses sans lendemain, mais un véritable engagement pour une feuille de route sérieuse et réaliste, la ministre a affirmé que des assises seront bientôt organisées avec les professionnels du quatrième art. Elle s’est ainsi directement adressée aux gens du théâtre en déclarant : «Je vous tends la main pour que vous la saisissiez afin que l’on puisse unir nos forces. Nous allons guérir les blessures qui vous font souffrir depuis longtemps, quand vous voyez le théâtre malade et malgré tous vos efforts.» Elle a aussi affirmé que «depuis cette tribune, j’aimerais dire que je n’aurais aucune indulgence envers tous ceux qui ont porté atteinte à l’image du théâtre et abusé de la confiance que l’Etat a mis en eux».

Mme Malika Bendouda annonce dans ce sillage la mise en place prochainement d’une feuille de route suivie du lancement des assises consacrées au secteur théâtral en promettant aux professionnels présents «d’ouvrir les discussions, en réunissant tous ceux qui veulent le bien du théâtre. Nous identifierons les problèmes, les dépasserons et rendrons le théâtre à ses artistes pour faire du bien à toutes les catégories sociales». Quant à la cérémonie de distinction en elle-même, elle aura été l’occasion de remises de récompenses symboliques ainsi que d’encouragements financiers à la pièce «GPS», à la pièce «Rahin» du Théâtre régional de Batna, également présentée en hors-compétition en Jordanie, ainsi qu’à l’auteure de textes de théâtre pour enfants, Hanane Mehdi. Le metteur en scène et concepteur de la pièce «GPS», Mohamed Cherchel, nous confie en marge de la cérémonie, à propos de ces distinctions par le Festival international arabe et la reconnaissance en Algérie par les responsables du théâtre et de la culture, qu’il s’agit d’un «grand honneur pour moi, pour toute l’équipe, mais aussi pour le quatrième art. C’est une distinction que le théâtre algérien a longtemps attendu (…) J’estime que cette consécration redonnera sa place au théâtre». Mohamed Cherchel ajoute que «nous espérons une tournée de cette pièce primée dans les différentes régions du pays et notamment dans les régions du Sud».