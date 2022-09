Par Farid CHERBAL, Professeur des universités de génétique du cancer à l’USTHB, Alger

Jean Luc Godard est enfin devenu immortel. Il est décédé le 13 septembre 2022, à Rolle, en Suisse. Il a rejoint dans un dernier plan-séquence Fritz Lang, Federico Fellini, François Truffaut, Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Jean Seberg, Anna Karina et Michel Piccoli sur l’étoile du cinématographe.

Jean Luc Godard disait avec regret que le cinéma est une science et on ne s’en est pas servi. En 62 ans de carrière, il va utiliser à la perfection la caméra comme un microscope électronique pour sonder l’âme tourmentée du monde moderne. Il va remodeler le cinéma des pères fondateurs d’Hollywood et rejoindre Ingmar Bergman et Michelangelo Antonioni dans le script historique du cinéma moderne.

Depuis la légendaire scène de la descente des champs Elysées dans le film «A Bout de Souffle» par Jean Seberg et Jean Paul Belmondo, en 1960, Jean Luc Godard va dynamiter les règles du cinéma conventionnel et faire du cinéma, l’art par excellence.

A l’instar de Fritz Lang qui joue son propre rôle dans le film des films «Le Mépris» (1963), Jean Luc Godard est devenu l’un des artisans du cinéma moderne et le créateur absolu des images qui vont métastaser dans l’imaginaire culturel du monde.

Les questions sociales et politiques ont fait partie de l’ADN thématique du cinéma de Jean Luc Godard. La guerre d’Algérie et la dénonciation de l’utilisation de la torture par l’armée coloniale française, les luttes sociales des étudiants et des ouvriers français contre le régime gaulliste, en 1968, et la résistance du peuple palestinien contre le colonialisme israélien font partie du patrimoine cinématographique de Jean Luc Godard.

Jean Luc Godard, c’est le cinéma moderne 24 fois/seconde pour l’éternité et un plan séquence.

