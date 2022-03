Par Mohamed Touileb

On comptait sur eux pour aller ramener un bon résultat de Douala, où ils s’étaient ramassés lors de la CAN-2021. Et les «Verts» ont surpris plus d’un. Riyad Mahrez & Cie sont partis dompter des Lions dans leur tanière. Peut-être qu’ils n’y ont pas mis la manière. Mais on s’en fiche royalement tant ce succès est à ranger dans le registre de l’excellence.

Tout n’a pas été parfait. Mais les «Fennecs» ont signé un nouveau haut fait. Ils ont tout simplement battu un adversaire, donné injouable à domicile car cumulant plus de 23 ans d’invincibilité. Après un tournoi continental dans lequel ils n’ont rien pu maîtriser, les «Guerriers du désert» ont, de nouveau, montré de la sérénité malgré une adversité de qualité. Le sélectionneur Djamel Belmadi n’a pas manqué de louer l’attitude de ses protégés. Il n’est pas allé par quatre chemins pour trouver le qualificatif à ce retentissant succès. «Si je devais résumer le match de mon équipe en un mot ? Héroïque. Dans le sens où il fallait faire beaucoup d’efforts, s’adapter à un nouveau schéma. Dans des conditions climatiques difficiles, contre un adversaire coriace qui sait se créer des situations offensives, nous avons été héroïques», a-t-il déclaré.

Le mot est tout trouvé. Il fallait être vaillant pour descendre dans la fosse aux Lions et les battre dans un stade bouillonnant. Malgré une entame de match difficile, les Dz ont su faire le dos rond pour frapper au meilleur moment grâce à Slimani. Ce dernier s’est élevé plus haut que toute la défense pour placer une tête rageuse qui entrouvre le chemin vers la Coupe du monde.

«El-Khadra» semble tenir la peau des «Lions» par le bon bout. Il reste désormais à les tuer. Surtout qu’on ne peut enterrer l’adversité tant qu’on ressent son pouls. Dans deux jours, il y aura l’acte II au stade Mustapha-Tchaker pour aller au bout. Gageons que les camarades de Djamel Benlamri seront au rendez-vous.

