Henkel Algérie participe à l’élan de solidarité national en faveur des régions ravagées par les incendies ainsi que les personnes sinistrées qui ont perdu leurs foyers ou des membres de leurs familles.

Henkel Algérie a fait don de matériel médical de premier secours, d’équipements de couchage ainsi que des produits d’hygiène et des détergents destinés aux centres d’hébergement ; sans oublier des dons en nourriture destinés au personnel soignant qui est mobilisé auprès des sinistrés ainsi que des malades touchés par la Covid-19. Les dons sont acheminés à travers un réseau d’association directement au bénéfice des sinistrés.

Henkel Algérie et tous ses employés tiennent à présenter leurs condoléances aux familles des victimes et à saluer les efforts de toute personne participant de près ou de loin à arrêter les flammes et à aider les personnes touchées.

Articles similaires