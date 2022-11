Le Haut Conseil de la langue arabe (HCLA) a publié deux nouveaux ouvrages intitulés «le dictionnaire de la culture algérienne» (Tome 1) et «le Guide détaillé des articles de la revue africaine (1856-1962), et ce, dans le cadre de la célébration du 68e anniversaire de déclenchement de la Révolution de libération, a annoncé, mardi, le président du HCLA, Salah Belaïd. S’exprimant lors d’une conférence, M. Belaïd a fait savoir que «le dictionnaire de la culture algérienne» était «le fruit d’un effort scientifique et académique consenti par des chercheurs algériens spécialisés relevant des différents instituts et centres de recherche au niveau national à titre bénévole». Selon le même responsable, ce dictionnaire «est un glossaire réparti sur 11 domaines incluant plus de 2.000 introductions sur la culture algérienne partant du Royaume de Numidie jusqu’en 2022, ayant pour objectif de participer à la construction de la mémoire nationale, tout en accordant un intérêt particulier à ses composantes culturelles et ses fondements nationaux», annonçant «le lancement de l’application spécifique à ce dictionnaire». Par ailleurs, le président du HCLA a affirmé que l’ouvrage intitulé «Guide détaillé des articles de la revue africaine (1856-1962)» comprend des titres d’articles parus dans cette revue francophone, lancée en octobre 1856, spécialisée dans nombre de domaines, à l’instar de la linguistique, de l’histoire, des traditions et de l’ethnographie. Cette revue, qui a publié près de 2.500 articles dans plus de 100 ouvrages sur plus d’un siècle, a attiré près de 400 éditeurs et consultants.

Les deux ouvrages, à savoir le Ier tome du «dictionnaire de la culture algérienne» et «le Guide détaillé des articles de la revue africaine (1856-1962), seront mis à la disposition des étudiants et des chercheurs dans les deux supports, à savoir, «en papier» et «numérique». Lors de cette conférence, une série d’interventions portant sur l’importance de ces deux ouvrages et leur contribution à la préservation de la mémoire et au renforcement de l’identité nationale ont été données, outre la signature d’un accord de coopération entre le HCLA et le Centre d’interprétation du costume traditionnel algérien. n

