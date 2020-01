HBO négocie actuellement l’adaptation en mini-série du film « Parasite », avec à la manoeuvre le réalisateur du long métrage, Bong Joon-ho, a indiqué à l’AFP la chaîne câblée américaine. Selon le site spécialisé Deadline, plusieurs acteurs de la télévision étaient sur les rangs pour acquérir le projet, notamment Netflix, qui avait produit « Okja » (2017), le précédent film de Bong Joon-ho. Outre le metteur en scène sud-coréen et plusieurs de ses collaborateurs habituels, la production serait assuré par le réalisateur du film « Vice », Adam McKay, qui est aussi producteur et scénariste. « Parasite » a connu un succès mondial depuis sa sortie, de la Corée du Sud aux Etats-Unis, en passant par l’Europe. En plus de rafler les prix les plus prisés dans les plus prestigieuses compétitions cinématographiques au niveau international, le film a rapporté à ce jour 130 millions de dollars selon le site spécialisé Box Office Mojo, dont 24 millions de dollars aux Etats-Unis.

Articles similaires