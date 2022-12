Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a lancé, lundi, à partir de Médéa, un appel aux investisseurs pour participer à la dynamique économique attendue de la mise en exploitation de la nouvelle ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul-M’sila, assurant que «toutes les conditions sont réunies aux plans des infrastructures pour garantir l’accompagnement des investisseurs». En marge de l’inauguration du tronçon de la ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul, M. Beldjoud a déclaré que la ligne ferroviaire des hauts plateaux (Tissemsilt-Msila), «va impulser une véritable dynamique économique à l’ensemble de ces régions et constitue, à cet égard, une opportunité pour les hommes d’affaires et les investisseurs pour réaliser des projets dans ces régions de l’intérieur du pays». «Nous invitons les hommes d’affaires et les investisseurs à prendre part à cette dynamique économique et à venir investir dans cette partie du pays où ils pourront disposer de l’infrastructure réalisée par les pouvoirs publics, que ce soit en matière de raccordement en énergie, en eau potable, ou du réseau routier moderne, qui va les accompagner et les aider à s’implanter dans ces régions», a expliqué M. Beldjoud. Il a assuré, par ailleurs, les autorités locales des wilayas de Tissemsilt, Djelfa, Médéa, Msila et Tiaret de «l’appui total du gouvernement pour la concrétisation des projets d’investissements projetés au niveau de ces wilayas». M. Beldjoud, qui était accompagné des ministres, des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh, de la Communication, Mohamed Bouslimani et du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a indiqué, d’autre part, que «des efforts sont entrepris actuellement pour mobiliser les fonds nécessaires à la mise en exécution du projet de ligne ferroviaire Boughezoul-Chiffa (Blida), qui va passer par les localités de Ksar-el-Boukhari, Berrouaghia et Médéa». De son côté, M. Rezig a estimé que la liaison Tissemsilt-Msila, sur une longueur de 290 km, «a une vocation commerciale et sociale» et représente «un outil important pour le développement de l’investissement productif». Il a ajouté que cette ligne ferroviaire «va permettre une plus grande fluidité dans le mouvement des marchandises et facilitera l’acheminement des produits de tous genre au-delà même de nos frontières». «Cette ligne commerciale stratégique, aura des effets bénéfiques sur le développement des secteurs agricole et industriel, outre sa contribution au renforcement du transport de marchandises», a expliqué le ministre du Commerce et de la promotion des exportations. <

