La Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption organise, dimanche prochain à Alger, une session de formation sur les composantes de l’outil d’évaluation des efforts de lutte contre la corruption, a indiqué mardi un communiqué de cet organe. Organisée en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au titre de la deuxième phase du plan d’action sur les modalités d’adoption et d’adaptation de ce modèle au contexte national, cette session de formation est destinée aux membres du comité d’orientation composé de cadres de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, de certains secteurs ministériels et institutions publiques, ajoute le communiqué. A cette occasion, il a été rappelé que la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption avait «adhéré à l’appel à manifestation d’intérêt», lancé par le centre des politiques publiques du PNUD à Séoul en 2020 pour «adopter et adapter» l’outil d’évaluation des efforts de lutte contre la corruption de la Commission pour la lutte contre la corruption et les droits civils de la Corée du sud, précise le document. Le modèle d’évaluation des efforts de lutte contre la corruption constitue ainsi «un outil extrêmement important fondé sur des instruments scientifiques susceptibles de renforcer, quantitativement et qualitativement, les indicateurs d’évaluation de la mise en œuvre des dispositions et procédures inhérentes à la lutte contre la corruption dans le secteur public, en sus de représenter un modèle favorisant le renforcement, voire l’activation des systèmes de suivi et d’évaluation», conclut la même source. n

