Le chef de l’Etat, qui s’est engagé à soulager les catégories les plus touchées par l’inflation et le coût de la vie, table sur de nouvelles mesures pour améliorer le pouvoir d’achat des Algériens.

Par Hakim Ould Mohamed

Le premier Conseil des ministres post-pause estivale s’est tenu, dimanche, soir avec, au menu, divers sujets d’actualité, dont les feux de forêts, la rentrée des classes, la campagne de moisson-battage, la loi organique sur l’information… Mais c’est la question du pouvoir d’achat qui s’est taillé la part de lion des discussions du Conseil des ministres.

Le sujet revient comme une prière ces derniers mois. Dimanche, alors que les salariés et les non-salariés perdent du pouvoir d’achat, de nouvelles mesures étaient à l’ordre du jour du Conseil des ministres et devraient trouver une assise juridique dans la prochaine loi de finances. Il sera essentiellement question de revoir les salaires, les retraites et l’allocation chômage. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a enjoint au gouvernement de procéder à la révision de l’allocation chômage et de la liste des bénéficiaires, des salaires des travailleurs et des pensions de retraite, en adéquation avec les équilibres financiers, en vue de leur introduction dans la loi de finances de 2023, lit-on dans un communiqué diffusé par les services de la Présidence à l’issue du Conseil des ministres de dimanche soir. Alors que l’inflation a de nouveau accéléré en juin dernier, à 9,2% en glissement annuel, le chef de l’Etat a appelé son gouvernement à faire un geste dans ses arbitrages au titre du budget 2023 pour préserver le pouvoir d’achat des ménages. Pour l’heure, le compte n’y est pas. Même après les efforts consentis au bénéfice des salariés et des fonctionnaires, exprimés par des mesures fiscales au profit des salariés, contenues dans la loi de finances de l’actuel exercice. Il s’était agi de la révision à la baisse de l’Impôt sur le revenu global (IRG) appliqué aux salaires, de la hausse du point indiciaire dans la Fonction publique et d’une défiscalisation des salaires de moins de 30.000 dinars. Ces mesures ont donné lieu à des revalorisations négligeables, ne tenant pas compte de l’inflation et de l’érosion du pouvoir d’achat de ces dernières années et qui s’est accélérée en 2022. Autrement dit, l’évolution réelle des salaires a été moins soutenue que l’évolution de l’indice des prix à la consommation et les salariés ont perdu davantage de pouvoir d’achat en 2022 malgré les mesures en faveur des salaires.

Une équation complexe

Ce pourquoi, la question de la hausse des salaires, des pensions de retraite et de l’allocation chômage est revenue au cœur des débats de l’Exécutif. Le gouvernement est appelé ainsi à suivre la courbe de l’inflation, en tenant compte des équilibres budgétaires pour 2023. Le Brent qui revient au-dessus de 100 dollars le baril, cette semaine, après avoir chuté à près de 90 dollars, n’est pas de nature à limiter les marges de manœuvre du gouvernement, même si, le risque d’un effet pervers d’une augmentation de la masse monétaire n’est pas à exclure. Les syndicats réclament un salaire minimum de 50.000 dinars en tenant compte d’une érosion du pouvoir d’achat estimée de 40% depuis 2019. Ces chiffres obtenus auprès du Cnapest et du Snapest sont le fruit, nous dit-on, d’une enquête de terrain auprès des fonctionnaires. Selon les représentants de ces deux syndicats, contactés par nos soins, l’inflation a provoqué un trou dans le portefeuille des salariés qui rend encore la question de la revalorisation des salaires plus sérieuse. C’est une équation à plusieurs variables, tant il est vrai que le gouvernement doit prendre en compte aussi bien l’évolution de l’inflation et celle des salaires que le coût qu’entrainerait cette revalorisation demandée par le chef de l’Etat pour qu’il soit soutenable sur le long terme par le budget de l’Etat. Les autres variables, non moins importantes de cette équation, se rapportent à la capacité de la Caisse et du système des retraites à digérer une hausse des pensions dans un contexte de baisse des cotisations et à l’aptitude des entreprises à consentir des efforts salariaux au profit des travailleurs. L’équation s’annonce ainsi complexe, entre les capacités du budget et des entreprises à soutenir sur le long terme une hausse des coûts et la nécessité de voler au secours des ménages laminés par une inflation galopante et un pouvoir d’achat qui fond comme neige au soleil. Le Président de la République mise donc sur une nouvelle série de hausses des salaires, des pensions de retraite et de l’allocation chômage pour agir sur le pouvoir d’achat.

Ces revalorisations sont prévues pour 2023 et tiendront compte des équilibres budgétaires et de la situation des finances publiques. Elles ne seront donc d’aucun effet immédiat, alors que la rentrée des classes se révèle difficile pour les familles en raison de la flambée des prix des articles scolaires et d’habillement. n