Dans une conjoncture pétrolière favorable, les recettes de Sonatrach devraient clôturer l’exercice en cours à 50 milliards de dollars.

La fiscalité pétrolière devrait augmenter, elle aussi, procurant au pays d’importantes marges de manœuvre budgétaires. Plus complexe et plus angoissante, la précédente conjoncture, marquée par une rechute drastique des cours pétroliers mondiaux, sur fond de choc pandémique qui a affecté les économies et les échanges mondiaux, a replongé le pays dans l’ère de la production monétaire afin de soutenir un budget tendu et des dépenses, dont certaines sont à caractère incompressible. En effet, les liquidités bancaires ont entamé dès le début de 2020 un nouveau mouvement à la baisse, ce qui a nécessité l’intervention de la Banque d’Algérie, tantôt à coups de mesures monétaires, tantôt en prorogeant les délais de remboursement des crédits au profit des entreprises.

Les liquidités avaient chuté à environ 500 milliards de dinars courant 2020. Fort heureusement, la levée des confinements et le retour de la consommation, des déplacements et de la croissance ont remis les prix du pétrole sur une courbe ascendante qui s’est poursuivi tout au long de 2021 et de 2022. Le conflit armé en Ukraine et les craintes d’une rupture de l’approvisionnement du Vieux Continent ont galvanisé davantage les cours, ce qui permet à Sonatrach, à l’instar des autres majors pétrolières, d’entrevoir des perspectives plus rassurantes et confortables, aussi bien en matière de recettes qu’au plan des investissements, puisqu’une hausse est prévue sur les deux chapitres. Sans aucun doute, la hausse des prix du pétrole sur le marché mondial – le Brent ayant clôturé la semaine dernière à plus de 113 dollars le baril – constitue une bouffée d’oxygène pour le budget, tant il est vrai que cela fait six années que les tensions pesaient sur les tendances budgétaires, entrainant des déficits pour le moins importants. Cependant, cette bouffée d’oxygène ne doit pas occulter l’urgence des réformes, dont certaines ont été annoncées tambours battants tout au long de 2020 et 2021, alors que les gouvernements étaient confrontés à des choix budgétaires complexes. Parmi les réformes annoncées figurent notamment le refonte du système bancaire et financier et l’introduction de certains établissements bancaires publics en Bourse, la réforme du secteur public marchant avec l’accession de plusieurs entreprises de l’Etat à la bourse des valeurs, l’assainissement des finances publiques avec, comme objectifs, l’amélioration de la collecte des impôts et de la part de la fiscalité ordinaire, le rabotage de la politique sociale de l’Etat… la réforme fiscale, la réformes des subventions, le lancement d’un emprunt obligataire souverain conforme aux préceptes de la charia pour tenter une inclusion financière. Entre temps, la croissance redémarre, mais reste faible, alors que l’inflation est repartie à la hausse sous l’effet de l’augmentation des cours des matières premières sur les marchés mondiaux et de nouvelles dépréciations de la monnaie nationale. Les prix à la consommation sont en hausse en raison également d’une faible régulation des marchés intérieurs. Ces nouvelles donnes risquent de contrebalancées les effets positifs de la hausse des recettes, car nécessiteront une intervention de l’Exécutif en faveur du pouvoir d’achat à la fois des ménages et des entreprises, laquelle se traduirait par une hausse des dépenses, alors que celle des recettes pourrait ne pas être durable, car issue d’une conjoncture mondiale liée aux tensions géopolitiques en Europe. Les réformes maintes fois remises à plus tard devraient participer par-dessus tout à rétablir durablement l’équilibre des comptes publics même lorsque les cours du brut venaient à baisser à nouveau, voire à sécuriser le budget, lequel dépend actuellement à deux tiers des recettes de pétrole et du gaz. Dit autrement, ces réformes devraient aider à réduire l’exposition du budget à la rentabilité du baril de Brent.

