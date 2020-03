Des détaillants de denrées alimentaires notamment celles de large consommation, sans scrupules, ont tenté de mettre à profit la frénésie d’achat qui s’est emparée de nombreux concitoyens, ces derniers jours, pour se mettre à l’abri devant le risque de défaut d’approvisionnement des étals et des points de vente, suite à la propagation du coronavirus. Pis encore, d’autres n’ont pas hésité de saisir l’occasion de la grave situation que traverse le pays en spéculant toute honte bue dans l’objectif de se faire un maximum de gains en un temps record. Le mode opératoire par excellence de ces derniers étant de se rendre acquéreur de quantités importantes de denrées alimentaires et de les proposer au détail à des prix exorbitants. En témoignent les nombreuses saisies de cargaisons de denrées à bord de véhicules de transport de marchandises enregistrées sur les axes routiers, dont les propriétaires ont caché leur destination. Les services de sécurité ont, en effet, réussi à juguler des tentatives de spéculation sur particulièrement la semoule et la farine, dès lors «où les transporteurs ne possédaient pas de factures et encore moins de bons de livraison justifiant la destination des produits alimentaires», a-t-on appris de sources concordantes. Ces mêmes sources nous ont aussi rapporté que le flux de transports des produits alimentaires conditionnés et frais avait augmenté ces derniers jours depuis les zones de production vers les points de destination. C’est la preuve que de nombreux commerçants se sont mis dans l’idée de s’approvisionner en très grande quantité, convaincus que leurs produits allaient vite s’écouler vu la forte demande ne va pas se faire attendre. Ainsi les consommateurs se sont retrouvés face à une subite flambée des prix. Il faut dire que ces augmentations des prix sont intervenues au moment où le pays fait face à une épidémie inquiétante.

Pour l’heure, les consommateurs se sentent plutôt rassurés depuis que le ministre du Commerce Kamel Rezig a affirmé, jeudi dernier sur les ondes de la Radio nationale, que le marché est suffisamment achalandé et les stocks sont suffisants pour pouvoir tenir jusqu’au premier trimestre de l’année 2021». Le ministre a par ailleurs qualifié au micro de la radio les spéculateurs de «sangsues» car les mis en cause «n’éprouvent aucune pitié, aucune compassion pour le peuple, pris de panique, après toutes les rumeurs sur la capacité de l’Etat à assurer les approvisionnements», s’est-il offusqué. Et de lâcher dans la foulée : «L’Etat sera sans pitié contre eux.» Notons, toujours dans ce même contexte, que le ministre du Commerce a effectué une visite surprise, très tôt jeudi dernier, au marché de gros de Boufarik, pour s’enquérir personnellement de la situation des prix des fruits et légumes. Sur place et devant un grossiste de pomme de terre, le ministre n’a pas pu s’empêcher d’extérioriser sa colère quant à la situation du marché, en ce moment caractérisé par la propagation inquiétante du nouveau coronavirus en Algérie. La colère du ministre se justifie par le fait que le prix du tubercule a été multiplié en l’espace de 48 heures. Passant ainsi de 35 DA le kilogramme à 100 DA, voire même 110 DA dans certains marchés de fruits et légumes de la capitale. Toutefois, un retour à la baisse sur les prix de la pomme de terre a été enregistré, notamment dans les marchés de référence d’Alger et de sa banlieue. Selon le ministre du Commerce, appuyé par son homologue du ministère de l’Agriculture, le prix du tubercule sera affiché à 40 DA à partir de dimanche suite à l’arrivée sur le marché de quantités importantes de pommes de terre provenant des hangars de stockage. «En attendant l’arrivée prochaine des récoltes de saison», a annoncé le ministre de l’Agriculture lors de sa dernière sortie médiatique à l’issue de sa rencontre jeudi dernier en son siège avec le Conseil national interprofessionnel des producteurs de pomme de terre.

