La décision de l’Exécutif de mettre en place des dispositifs compensatoires pour éviter que l’inflation importée, due à la hausse des prix des biens alimentaires sur les marchés mondiaux et la hausse des taux d’inflation dans les pays partenaires, pourrait stabiliser les prix des biens et consommables manufacturiers et industriels. Mais des mesures de lutte contre les maillons favorisant la hausse des prix et les pénuries, dont les intermédiaires, les spéculateurs et les marchés informels, s’avèrent nécessaires.

Par Hakim Ould Mohamed

Les hausses consécutives des prix de ces dernières semaines font redouter le pire chez les consommateurs à quelques jours seulement du mois de Ramadhan. L’année 2021 a été marquée par une hausse généralisée des prix, estimée par la banque centrale à 9,2% en octobre dernier, en moyenne annuelle. L’année 2022 en a ajouté une couche.

Les prix des produits de large consommation continuent leur mouvement haussier qui a marqué le précédent exercice avec, comme faits peu ordinaires, l’apparition de quelques tensions sur certains biens alimentaires, à l’image de l’huile de table et le lait. Autant de facteurs qui pèsent sur le moral et le budget des ménages qui paient désormais la pomme de terre à 130 dinars/kilo, la tomate à 140 dinars, les courgettes à 120 dinars et les carottes à 100 dinars. Les légumes hors saison sont carrément hors de portée, à l’image des haricots verts affichés à 500 dinars/kilo. Les prix des viandes ont enregistré à leur tour d’importantes hausses ces derniers mois ; le kilo de viande ovine progressant à 1 600 dinars, tandis que la viande bovine est cédée à 1 800 dinars/kilo.

L’inflation a percuté ainsi la vie quotidienne des Algériens. La décision de l’Exécutif de mettre en place des dispositifs compensatoires pour éviter que l’inflation importée, due à la hausse des prix des biens alimentaires sur les marchés mondiaux et la hausse des taux d’inflation dans les pays partenaires, pourrait stabiliser les prix des biens et consommables manufacturiers et industriels. Mais des mesures de lutte contre les maillons favorisant la hausse des prix et les pénuries, dont les intermédiaires, les spéculateurs et les marchés informels, s’avèrent nécessaires. Pour cela, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, a présidé, jeudi, une réunion de coordination avec les walis de la République consacrée aux préparatifs du mois de Ramadhan et au suivi des projets de développement au niveau local, indique le ministère dans un communiqué. Ont été abordés lors de cette réunion «les derniers préparatifs du mois de Ramadhan. Le ministre a instruit de prendre toutes les mesures pour assurer l’approvisionnement des citoyens en denrées alimentaires et en énergie de base afin de faire face à la pénurie et à la spéculation illicite, tout en veillant au respect strict des mesures préventives contre la propagation de la Covid-19». Parallèlement à ce travail de lutte contre la spéculation et d’organisation des circuits d’approvisionnement, la régulation des marchés s’impose, également, tant il est vrai que la prolifération des points de vente informels et non autorisés contribue grandement à la hausse des prix car l’informel participe, faut-il le reconnaître, à fausser la formation des prix et alimente les anticipations inflationnistes.



L’enjeu de la régulation des marchés

Sur cette question de régulation des marchés, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a insisté, jeudi, sur le rôle de son département et des offices sous sa tutelle dans la régulation du marché dans le contexte de la hausse des prix des produits de large consommation. Il a ainsi affirmé que les offices contribuaient à la préservation de la production, ainsi qu’à l’approvisionnement et la régulation des marchés en cas de hausse des prix ou de pénuries. Il a rappelé, en guise d’exemple, que l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) avait récemment approvisionné le marché en légumineuses à un prix de référence (lentilles à

100 DA et pois chiche à 120 DA), suite à l’augmentation des prix de ces produits sur les marchés national et international. Concernant la pomme de terre, le ministre a tenu à rappeler la décision de son département, appliquée par l’Office national interprofessionnel des légumes et viandes (Onilev), de procéder au déstockage de 15 000 tonnes à mettre en vente au niveau des 38 points de vente relevant des offices à 60 DA, en attendant le début de la production saisonnière fin mars.

La capacité de réguler efficacement les marchés en interne sera l’un des enjeux essentiels de cette bataille contre la hausse des prix des produits de large consommation. La Banque centrale, qui a présenté sa note de conjoncture pour 2021, s’est exprimée avec prudence sur le sujet de l’inflation, se contentant de donner le topo général et le taux provisoire à octobre sur la base des données récoltées par les organismes officiels en charge de l’information statistique, car la question de la hausse des prix renvoie à d’autres facteurs en relation avec la politique monétaire. En tout cas, la hausse des prix s’invite dans le débat public, à la veille du mois de Ramadhan qui se caractérise, traditionnellement, par une hausse de la consommation et une flambée des cours. Pour tenter de faire face à une éventuelle hausse des prix durant le Ramadhan, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations compte organiser des marchés de proximité pour les produits nationaux au nombre de 909 répartis sur 602 communes. L’annonce a été faite la semaine dernière par le directeur général de la régulation et de l’organisation des activités commerciales au ministère, Sami Koli. Ainsi, le gouvernement semble anticiper la question de la hausse des prix en se mobilisant sur différents fronts pour compléter le bouclier anti-envolée des prix décidé il y a quelques jours en Conseil des ministres, dont l’objectif est d’éviter l’impact de la hausse des produits alimentaires sur le marché mondial.