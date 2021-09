L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a appelé hier la Russie à «faire plus» pour approvisionner l’Europe en gaz, dont les prix ont dernièrement atteint de nouveaux records.

«Sur la base des informations disponibles, la Russie remplit ses contrats de long terme vis-à-vis des pays européens – mais ses exportations vers l’Europe sont en baisse par rapport à leurs niveaux de 2019», indique l’agence. «L’AIE pense que la Russie pourrait faire plus pour augmenter la disponibilité du gaz en Europe et assurer que les stocks soient remplis à des niveaux adéquats en préparation de la saison de chauffage hivernale», poursuit-elle dans une déclaration.

«C’est aussi une opportunité pour la Russie de souligner sa crédibilité en tant que fournisseur fiable du marché européen», ajoute l’AIE.

U, appel du pied qui intervient au moment où les prix du gaz battent des records en Europe.

Les prix de l’électricité ont également atteint des niveaux élevés dans de nombreux pays dans le sillage des cours du gaz, du charbon et des prix du carbone en Europe.

