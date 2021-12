En marge des travaux du 9e Congrès de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), qui se sont tenus les 26 et 27 de ce mois, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a affiché sa volonté de faire baisser les prix des produits alimentaires, et ce, en adoptant une démarche commune avec le ministère du Commerce.

«Elle consiste en substance à plafonner la marge bénéficiaire des agriculteurs et des détaillants à hauteur de 20%», a-t-il confié aux médias. Ce dernier a en outre déclaré, à cette même occasion, que son département en coordination avec celui du Commerce fera respecter sur le terrain cette marge de bénéfice. «Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la spéculation et la hausse des prix sur les étals du commerce du détail», a-t-il expliqué. Soulignant également que les secteurs de l’agriculture et du commerce «veilleront à ce que ce taux ne soit pas dépassé». Comme il a avancé enfin que d’autres mesures seront prises par son département «afin d’éviter une hausse des prix», a-t-il conclu.

A propos du congrès de l’UNPA, les participants ont mis l’accent sur le besoin d’aplanir les «obstacles administratifs au profit des agriculteurs et des éleveurs, notamment en matière de financement pour le développement du secteur». Dans le communiqué final, l’UNPA a plaidé pour la «révision des dernières décisions liées à l’impôt, tout en assurant des facilités au profit des agriculteurs pour acquérir du matériel agricole et augmenter la subvention en faveur de tous les produits agricoles».

