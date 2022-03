La hausse des prix à la consommation ne semble pas connaître de répit. L’indice des prix à la consommation, corrigé des variations saisonnières, a enregistré, en janvier dernier, une hausse de 1,2% par rapport au mois écoulé de décembre.

Par Hakim Ould Mohamed

La hausse est beaucoup plus importante en variation annuelle, puisque l’indice des prix à la consommation au mois de janvier 2022, par rapport au même mois de l’année 2021, a évolué de +9,0%. En revanche, le rythme d’inflation annuel (février 2021 à janvier 2022/février 2020 à janvier 2021) était de +7,6%, a indiqué, hier, l’Office national des statistiques (ONS) dans son dernier bulletin sur l’évolution de l’inflation en Algérie. Cette accélération du mois de janvier dernier s’explique essentiellement par une hausse des prix des biens alimentaires industriels et à un degré moindre de ceux des produits alimentaires non transformés. «L’indice brut des prix à la consommation de la ville d’Alger enregistre une hausse de 1,1% en janvier2022 par rapport au mois précédent, soit un taux mensuel plus important que celui relevé au même mois de l’année écoulée (+0,6% en janvier 2021 par rapport à décembre 2020)», note l’ONS. Cette tendance à la hausse, qui intervient après deux variations négatives, observées en novembre et décembre 2021 (respectivement -0,3% et -0,6%), est illustrée par les évolutions de prix de l’ensemble des catégories de produits, souligne l’ONS dans son bulletin statistique. La hausse de l’indice ONS des prix à la consommation est due particulièrement à une progression importante des prix des biens alimentaires transformés, dont l’Algérie est un des plus grands importateurs mondiaux. En effet, les biens alimentaires industriels se distinguent par un relèvement de 5,2%. Des augmentations importantes sont observées dans cette catégorie, notamment pains et céréales (+6,8%), laits, fromages et dérivés (+3,2%) et huiles et graisses (+4,2%), lit-on dans le bulletin de l’Office national des statistiques, diffusé hier. Le mouvement haussier des prix concerne également les produits manufacturés, dont les prix ont évolué de +0,8% en janvier comparativement au mois précédent. Les services accusent, cependant, une relative stagnation. Quant aux biens alimentaires non transformés, leurs prix affichent une croissance de 1,7%, reflétant une baisse des prix des produits agricoles frais et une hausse de ceux des produits alimentaires industriels.



Inflation importée ?

«Les produits agricoles frais inscrivent une décroissance de 1,8%, induite par la chute des prix de la viande de poulet (-12,3%), des légumes (-5,8%) et de la pomme de terre (-1,5%). Néanmoins des hausses caractérisent les autres produits, essentiellement, la viande rouge (+0,6%) et les fruits (+1,4%)», constate l’ONS. La persistance de cette pression inflationniste ressentie tout au long de 2021 semble être alimentée essentiellement par l’augmentation des biens alimentaires sur les marchés mondiaux, ainsi que des taux d’inflation chez certains pays partenaires. Cette hausse des prix a donc toutes les couleurs d’une inflation importée plutôt que d’une inflation provoquée par des facteurs endogènes. D’ailleurs, l’Office national des statistiques fait constater dans son bulletin que les biens alimentaires industriels enregistrent une augmentation de 5,2% en janvier 2022 par rapport au mois précédent. Tous les produits relevant de cette catégorie ont plus ou moins contribué à cette tendance, essentiellement les pains et céréales et les laits, fromages et dérivés. Au mois de février dernier, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris un certain nombre de mesures pour limiter les répercussions de la hausse des prix des biens alimentaires sur le marché mondial sur les ménages algériens, dont le pouvoir d’achat s’est nettement érodé ces dernières années. Entre autres dispositions prises par le chef de l’Etat, il a été décidé, en Conseil des ministres, de geler jusqu’à nouvel ordre tous les impôts et taxes, notamment les taxes contenues dans la loi de finances 2022 sur certains produits alimentaires.

Le président de la République a ordonné, dans ce sens, au gouvernement de prendre toutes les mesures et procédures visant à faire éviter aux citoyens l’impact de la flambée vertigineuse des prix dans les marchés internationaux durant l’année en cours jusqu’à leur stabilisation. Il s’agit également de l’engagement de l’Etat, exprimé par le président, de «couvrir la différence des prix des produits destinés aux citoyens par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et ce, compte tenu de l’augmentation des prix à l’international». Ces mesures devraient limiter l’impact de la hausse des prix sur les marchés mondiaux, tandis que le mouvement haussier que connaissent les produits agricoles frais exige un important effort en matière de régulation des marchés en interne et de lutte contre l’informel qui connaît une proportion importante notamment durant les périodes de grande consommation, à l’image du mois de Ramadhan. n