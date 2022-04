Le groupe pétrolier public Sonatrach veut augmenter sa production en effort propre et en association avec les firmes étrangères implantées en Algérie, notamment l’Italien ENI avec lequel Sonatrach a conclu, voici quelques jours, un important accord en vue de relever les niveaux de production de gaz et ceux de l’exportation à destination de l’Italie.

Par Hakim Ould Mohamed

Peu avant l’arrivée des responsables italiens à Alger, dont l’objectif était d’arracher un accord pour la hausse des exportations de gaz algérien vers l’Italie, le patron du groupe public des hydrocarbures, Toufik Hakkar, avait annoncé que le niveau des investissements de Sonatrach va augmenter à partir de cette année pour atteindre 40 milliards de dollars sur la période 2022-2026. Cette hausse s’accompagne d’un important effort en exploration pétrolière et gazière, lequel devrait renforcer les réserves et augmenter la production primaire d’hydrocarbures. Cette croissance viendrait notamment du gaz naturel afin d’accompagner les nouveaux objectifs en matière d’exportation, mais aussi du pétrole, alors que le quota de l’Algérie, actualisé depuis peu, suite à la hausse de la production de l’Opep+, devrait augmenter à plus de 1 million de barils par jour à compter du mois prochain. L’Italie a obtenu depuis peu l’accord d’Alger en faveur d’un approvisionnement supplémentaire de 10 milliards de m3 de gaz naturel à moyen terme.

Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar a rencontré récemment le patron du groupe italien ENI, Claudio Descalzi, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer le partenariat entre les deux groupes. Les premiers responsables ont échangé sur «la question de l’approvisionnement de l’Italie en gaz» et ont passé en revue «les initiatives à court et à moyen terme susceptibles d’augmenter l’approvisionnement» de l’Italie via le gazoduc TransMed / Enrico Mattei, lit-on dans un communiqué de Sonatrach. D’ores et déjà, le groupe Sonatrach dispose d’une capacité de production supplémentaire de 3 milliards de m3, laquelle peut être mobilisée dès maintenant à destination du marché italien. D’autant plus que le gazoduc TransMed ne carbure pas à son plein régime, exploité à hauteur des deux tiers, permettant à l’Algérie d’exporter annuellement 22 milliards de m3 de gaz naturel à destination de l’Italie, alors que sa capacité peut atteindre 32 milliards de m3. Toute la bataille devrait se jouer dans l’amont gazier algérien pour permettre au TransMed de carburer à plein régime.



Des pistes pour augmenter la production

Avec une capacité supplémentaire disponible de 3 milliards de m3, l’Algérie peut exporter dès cette année 25 milliards de m3 de gaz naturel vers l’Italie, en attendant que de nouveaux projets gaziers soient en mis en service pour en rajouter 7 milliards de m3 supplémentaires à moyen terme. Le PDG de la compagnie publique des hydrocarbures, Toufik Hakkar, a confirmé, il y a quelques jours, à l’agence APS, que Sonatrach dispose «à l’heure actuelle de quelques milliards (de m3 supplémentaires, NDLR) qui ne peuvent se substituer au gaz russe. En revanche, avec la cadence de nos explorations, nos capacités vont doubler d’ici quatre ans, ce qui laisse entrevoir des perspectives prometteuses avec nos clients européens». Dans le cadre du nouvel accord conclu avec ENI, Sonatrach peut compter sur son partenaire italien pour rentabiliser les investissements en cours et renforcer la production d’hydrocarbures à partir des gisements exploités conjointement. Il sera question également d’accélérer le développement de nouveaux projets pétroliers et gaziers dans la région de Berkine Sud, en application des termes du contrat entré en vigueur le 6 mars dernier. Les activités prévues dans la région de Berkine permettront une augmentation significative de la production dès cette année, soit à compter de juillet. Pour le gaz, comme pour le pétrole, l’année 2022 a commencé sous de bons auspices pour le groupe Sonatrach, puisque d’importantes découvertes ont été déjà réalisées à l’issue des trois premiers mois de l’année. De janvier à mars, Sonatrach a, en effet, réalisé trois nouvelles découvertes de gisements pétroliers, dont une importante découverte concrétisée au niveau du périmètre de la région de Touggourt. Il s’agit d’un gisement estimé à hauteur d’un milliard de barils, faut-il le rappeler. L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les hydrocarbures devrait s’accompagner par de nouveaux contrats dans l’exploration et le développement, ce qui est de nature à renforcer les réserves et la production à moyen et long termes. Pour concrétiser ses objectifs, Sonatrach n’a pas hésité de casser la tirelire, en mobilisant un investissement de 40 milliards de dollars entre 2022 et 2026 dans l’exploration, la prospection et la production. La compagnie publique d’hydrocarbures semble décider ainsi de mettre le paquet, d’abord pour ratrapper l’ajournement de certains investissements en 2020 et 2021 et, ensuite, pour renforcer ses exportations et sa part de marché sur l’échiquier gazier européen. Celle-ci avait atteint 11% en 2021 et 13%, GNL compris, selon les données de la commission européenne. n