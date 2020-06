La tendance à la hausse des cas de contaminations au coronavirus semble libérer les critiques, quant à l’efficacité des mesures de lutte adoptées par le gouvernement plus de trois mois après les premières restrictions.

C’est ce que déclare à Reporters le Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP) par la voix de son vice-président, Chibane Nawfel, pour qui le «confinement en vigueur n’a pas été une réussite».

Il pointe ainsi ce qu’il juge comme des failles et lacunes dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de confinement.

«On a demandé, au niveau du SNPSP, un confinement généralisé et total sur tout le territoire national depuis l’apparition de l’épidémie dans le pays, mais cela n’a malheureusement pas eu lieu», soutient le syndicaliste de la santé publique, qui estime que «le confinement imposé actuellement est sans utilité aucune».

Pour lui, les cas enregistrés samedi et dimanche derniers sont liés directement à l’allégement du confinement après l’Aïd el fitr, selon M. Chibane. Il souligne, à ce titre, que «les autorités publiques ont renforcé le confinement et les mesures sanitaires durant les deux jours de l’Aïd el fitr, mais elles ont procédé par la suite à la levée totale du confinement ou à son allégement dans certaines wilayas devenues par la suite un épicentre d’épidémie». La situation actuelle nous implique de retourner en «quarantaine globale pendant dix jours» pour empêcher d’autres hausses de contaminations, car des signes de non-respect des gestes barrières et des mesures sanitaires sont largement constatés», explique le syndicaliste.

Cette politique de confinement a impacté «négativement» la situation épidémiologique du pays, insiste Dr. Chibane, qui pointe du doigt une politique qui n’a pas réussi à empêcher la circulation du virus.

Outre la politique suivie par les autorités publiques, Chibane Nawfel culpabilise ses compatriotes qui ne croient pas à l’existence du coronavirus et peuvent par leur négligence des gestes barrières empirer une situation épidémiologique inquiétante. «Il est malheureux de trouver des universitaires qui ne croient pas à l’existence du coronavirus. Alors que le citoyen doit s’engager intelligemment envers les obligations et les comportements qui lui seront présentés pour se protéger soi-même et protéger autrui», a-t-il ajouté. Il invite dans ce sens, les médias à jouer un rôle, en passant aux campagnes de sensibilisation, car les hôpitaux sont débordés pas les cas confirmés de la Covid-19.

«Outre l’absence de communication et d’information sur le virus, comment il se propage, ou la possibilité de sa mutation, on enregistre comme dans le monde entier une hausse inquiétante», indique le vice-président du SNPSP. S’agissant des actions de protestation qui ont été enregistrées ces derniers jours dans plusieurs établissements sanitaires, le syndicaliste trouve que la colère qu’expriment les travailleurs de santé est directement liée à la «gestion» des directeurs d’hôpitaux qui «n’accomplissent pas leurs missions». Il cite à titre d’exemple la prime de contagion que des professionnels mobilisés dans la lutte contre le coronavirus n’ont pas été inclus dans les listes leur permettant de pouvoir bénéficier de ladite prime. Il appelle ainsi au limogeage des directeurs de structure hospitalière qui n’honorent pas leurs fonctions et engagements et de garder ceux qui accomplissement avec dévouement leur devoir.

