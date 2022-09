L’abondance de la production nationale de poisson constatée ces derniers temps a permis aux habitants de Ain Defla de consommer ce produit à un «bon prix», a-t-on relevé dimanche, à la direction locale de la pêche et de l’aquaculture. «La production nationale abondante de poisson, notamment le Saurel (appelé communément Saourelle) et la Bogue (Bouga), des espèces qui appartiennent à la catégorie des poissons bleus, a permis aux habitants des wilayas de l’intérieur du pays, dont Ain Defla, de bénéficier de cette aubaine et d’avoir le poisson à des prix abordables», a affirmé le directeur de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya, Abdelhakim Lazaar dans une déclaration à l’APS. Le même responsable a souligné que les points de vente de poisson se trouvant à travers la wilaya de Ain Defla, notamment à El Attaf, Ain Defla, Khemis Miliana, «ont connu, durant cette saison, une abondance assez conséquente qui s’est répercutée sur le prix du poisson, variant entre 200 DA et 350 DA le kilo, alors qu’il coûtait plus de 1.000 DA le kilo pendant la saison hivernale». Il a ajouté qu’il était «important» pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture que le citoyen puisse «consommer, en cette période d’abondance de la production du poisson, un aliment très important pour l’équilibre alimentaire et qui contribue également à la sécurité alimentaire», a-t-il ajouté. Le même responsable a observé que le citoyen «a apprécié cette baisse significative des prix du poisson», comparativement aux prix des viandes rouge et blanche, mettant en avant «l’importante production enregistrée cette année au niveau de tous les ports de pêche des wilayas côtières».

