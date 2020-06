Le président de la Cour des comptes, Abdelkader Benmarouf, a alerté, jeudi, sur une hausse inquiétante de la dette publique, due en grande partie au financement non conventionnel entamé dès octobre 2017.

Intervenant devant les membres de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre du débat du projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2017, Abdelkader Benmarouf a indiqué qu’à la fin 2017, la dette publique correspondait à 28% du Produit intérieur brut. Le président de la Cour des comptes a souligné à la même occasion que durant l’exercice 2017, la dette publique avait bondi de 43, 47% conséquemment au recours au financement dit non conventionnel, précisant que le montant est passé de 3 608 751 milliards de dinars en 2016 à 5 177 538 milliards de dinars en 2017, dont 122,544 de dette extérieure. La dette publique de l’Algérie a considérablement augmenté depuis 2016, avait, à son tour, alerté le Fonds monétaire international (FMI). Elle se situerait à 34,8% du PIB en 2018 et à 39,9% du PIB à fin 2019, selon les données de l’institution de Bretton Woods, récemment rendues publiques. La dette publique risque de se poser en véritable problème à l’avenir si celle-ci venait à grimper au-delà de 50% du PIB. Sa stabilisation est une condition sine qua non pour qu’elle puisse amortir d’éventuels chocs budgétaires. Jusqu’à 2017, la dette devait rester viable sur le moyen terne en tenant compte d’un plan d’assainissement des finances publiques concocté par les précédents gouvernements ; lequel plan avait pour objectif de stabiliser la dette autour de 40% du PIB. Jusqu’à récemment, 2014-2015, le niveau de la dette publique était faible car, soit le solde budgétaire était positif ou les déficits étaient alimentés principalement par les avoirs du FRR, dont le solde caracolait à environ 5 000 milliards de dinars en 2014. Le tarissement des avoirs du FRR a ouvert la voie à la hausse de la dette publique qui a amorcé un grand mouvement haussier depuis 2016. La décision de recourir à la planche à billets n’a fait qu’aggraver la situation, d’autant plus que les réformes qui devaient accompagner le financement non conventionnel, dont l’assainissement des finances publiques, n’ont pas eu lieu. Ainsi, la dette publique est passée d’une moyenne de 8% du PIB en 2014-2015 à 28% en 2017 et à près de 40% à la fin de l’exercice 2017, à en croire les estimations du FMI, même si les économistes, tenant compte des niveaux de tirages au moyen de la planche à billets et des engagements budgétaires du Trésor public, tablent sur des estimations situant le niveau de la dette à environ 50% du PIB. Après la mise en veilleuse du FRR dès février 2017, la dette publique est passée à 28% du PIB après avoir été à 20% en 2016, en nette augmentation, parce que l’épargne du FRR n’a pas suffi à couvrir le déficit budgétaire et que l’Etat a racheté d’autres créances d’entreprises publiques. «En comptabilisant les garanties d’Etat, les chiffres de la dette s’élèvent à 48 % du PIB en 2017. Les garanties de l’Etat portaient sur les emprunts des entreprises publiques auprès de banques publiques (21 % du PIB en 2017)», avait écrit le FMI dans son rapport de juillet 2018 sur l’économie algérienne. La dette publique intérieure de l’Algérie est constituée de titres du Trésor et de dettes restructurées rachetées aux entreprises publiques. Le FMI avait précisé à ce sujet que «la dette intérieure est constituée de bons et de titres du Trésor, ainsi que de créances rachetées à des entreprises publiques. Fin 2017, environ 53 % de l’encours des titres du Trésor étaient détenus par la Banque centrale, le reste se répartissant entre des banques (principalement publiques) et des compagnies d’assurance». En tout cas, depuis 2017 et au fur et à mesure que la planche à billets carburait, tantôt pour couvrir les engagements du Trésor, tantôt pour arroser les institutions financières et non-financières, la dette publique augmentait considérablement et risque de devenir peu viable dans quelques mois.