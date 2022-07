Même si le nombre de cas des contaminations au coronavirus reste modeste, leur hausse continue depuis plusieurs semaines en Algérie inquiète les professionnels de la santé, notamment en cette période estivale, synonyme de déplacement à l’intérieur

et l’extérieur du pays, d’autant que dans le reste du monde, la pandémie connaît un rebond de 30% ces quinze derniers jours,

a alerté l’OMS.

Dans ce contexte, aggravé par une campagne de vaccination contre la Covid en berne, le ministère de la Santé et les spécialistes lancent un appel aux Algériens pour redoubler de vigilance dans une période marquée par le retour des hadjis et de la communauté algérienne installée dans les pays touchés par une nouvelle vague de contamination à la Covid-19.

Même si aucun cas de décès n’a été enregistré ces derniers jours, l’inquiétude commence à s’installer avec l’augmentation du nombre de malades Covid en soins intensifs. Trois patients sont actuellement en soins intensifs, alors que ce nombre était quasiment nul durant plusieurs semaines, selon le bilan officiel du ministère de la Santé.

Face à cette situation, le ministère de la Santé rappelle la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d’hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

Cet appel à la vigilance, également destiné aux hadjis de retour en Algérie, a été lancé vendredi dernier par le ministère de la Santé pour préserver leur santé et celle de leurs familles. Le ministère de la Santé a ainsi insisté sur «la nécessité de respecter les mesures préventives, à savoir le port du masque, le respect de la distanciation physique, le lavage des mains plusieurs fois par jour, l’utilisation du gel hydro alcoolique, outre le confinement à domicile pendant une semaine». Le ministère appelle, également, les hadjis de retour au pays à «consulter un médecin en cas d’apparition de symptômes, tels que les maux de tête, la fièvre, les éternuements, la toux, la diarrhée ou les vomissements».

Une vigilance qui est également de mise pour les touristes algériens se rendant en Tunisie. En effet, le ministère tunisien de la Santé publique a annoncé que, du 4 au 10 juillet dernier, 56 cas de décès ont été causés par le coronavirus. Lors de la même période, il a été enregistré 21 875 contaminations à la Covid-19, soit un taux de positivité de 52,24 % sur 41 868 tests effectués. Rappelant que la pleine période de haute saison touristique brasse des touristes du monde entier, accentuant les risques de propagation du coronavirus. Dans sa dernière mise à jour du protocole sanitaire, en plus de l’obligation de présenter les tests PCR pour les voyageurs, le ministère tunisien de la Santé ajoute trois autres mesures, le port du masque dans les espaces fermés, l’aération desdits espaces et le recours à la dose de rappel du vaccin contre la Covid-19.



Consulter et se faire dépister en cas de symptôme de la grippe



Face aux risques d’une nouvelle vague en Algérie qui s’accentue jour après jour, le Dr Mohamed Melhak, spécialiste et chercheur en virologie, a appelé tous ceux qui présentent des symptômes de la grippe de consulter rapidement un médecin, de porter un masque et de s’isoler rapidement.

S’exprimant sur les ondes de Radio Constantine, il a précisé, qu’actuellement, ce n’est pas la période de la grippe saisonnière et, par conséquent, des personnes souffrant des symptômes de la grippe cela implique fortement qu’elles ont été contaminées par la Covid-19. Le Dr Mohamed Melhak a ainsi insisté sur la nécessité de consulter un médecin et d’effectuer un test de dépistage rapidement, en expliquant que «le médecin et les tests sont les seuls qui déterminent si le malade est contaminé par le coronavirus ou non», tout en soulignant que «la grande crainte aujourd’hui pour les risques de fortes propagations ce sont les personnes porteuses du virus asymptomatiques qui risquent de contaminer les personnes vulnérables».

Le virologue a rappelé que la pandémie de la Covid est toujours d’actualité. En Algérie, nous n’avons pas encore atteint le seuil de l’immunité collective. Il explique, également, la reprise de l’augmentation des cas de contamination par la réticence des Algériens à se faire vacciner ainsi que la négligence, pour ne pas dire le non-respect total des mesures de prévention, comme le port du masque et la distanciation physique.

De plus, il ajoute qu’avec l’augmentation du nombre de voyageurs durant cette période estivale, il y a également un risque d’enregistrer une augmentation des cas dans les prochains jours. Les plus touchés actuellement par la pandémie avec un important nombre de contaminations à la Covid, à l’instar de la France, l’Italie, l’Allemagne et l’Angleterre, compte une importante communauté algérienne qui veut absolument passer les vacances en Algérie.

Malgré le fort risque d’augmentation de la courbe des contaminations dans les prochains jours, le virologue tente de rassurer sur la gravité de la situation, en soulignant que «l’Algérie a une grande expérience aujourd’hui et a également mobilisé les moyens humains et matériels pour faire face à l’éventualité d’une nouvelle vague de contaminations». Concernant l’ouverture des frontières, il ajoute : «Certes, la pandémie connaît une augmentation de cas, mais il est supposé que toutes les frontières sont médicalement équipées pour surveiller et isoler en cas de détection d’une personne contaminée par la covid 19». Il a toutefois souligné, encore une fois, l’importance de respecter les mesures préventives, notamment dans les lieux publics. Il a aussi lancé un appel aux personnes atteintes de maladies chroniques pour qu’elles se fassent vacciner. Le moyen le plus efficace d’éviter les complications de la maladie.

Par ailleurs, concernant la progression de la pandémie du coronavirus dans le monde, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté, jeudi dernier, qu’«au niveau mondial, le nombre de cas hebdomadaires a augmenté pour la cinquième semaine consécutive, après une tendance à la baisse depuis le dernier pic de mars 2022». Ainsi les nouvelles infections dans le monde ont bondi de 30% ces deux dernières semaines. Selon l’OMS, cette augmentation est principalement alimentée par les sous-variants d’Omicron BA.4 et BA.5. Face à ce rebond de la pandémie, le Directeur général de l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la pandémie restait «une urgence de santé publique» en affirmant que «la pandémie de la Covid-19 est loin d’être finie». Pour rappel, selon un bilan établi mercredi dernier, l’OMS a recensé plus de 555,4 millions de cas confirmés de Covid-19 dans le monde, dont 233,5 millions en Europe, pour plus de 6,3 millions de morts depuis le début de la pandémie.

Bilan des cas confirmés dans le monde

561.831.721 le 17 juillet

Voici le dernier bilan des cas confirmés de COVID-19 dans les pays les plus touchés du monde, établi par le Centre pour la science et l’ingénierie des systèmes (CSSE) de l’Université Johns Hopkins le 17 juillet à 00H00 GMT :

Monde : 561.831.721

Etats-Unis : 89.521.016

Inde : 43.730.071

Brésil : 33.290.266

France : 32.881.809

Allemagne : 29.692.989

Royaume-Uni : 23.282.710

Italie : 20.076.863

République de Corée : 18.721.415

Russie : 18.216.026