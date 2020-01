Les jeunes chômeurs de la zone industrielle de Hassi R’mel dénoncent les procédures de recrutement de la main-d’œuvre pour le compte de l’Entreprise nationale des grands travaux pétroliers (GTP), direction de Hassi Messaoud, qui fait partie des entreprises chargées de réaliser le projet de boosting qui s’inscrit dans le cadre du développement du gisement de Hassi R’mel, et ce, pour augmenter la capacité de production de gaz.

De Laghouat, Taleb Badreddine

Les jeunes de cette commune disent voir dans cette entreprise, notamment sa Direction de Hassi Messaoud, une opportunité de travail. Mais, selon eux, « la direction de Hassi Messaoud de GTP ne respecte pas la réglementation du code du travail ni les instructions du Premier ministre ni même les directives du wali de Laghouat, données chaque semaine, et continue toujours à recourir à l’embauche extérieure ». Ces derniers indiquent que les responsables de cette entreprise ne déclarent pas tous les postes demandés à l’Agence locale de l’emploi (Alem) de Hassi R’mel, comme l’exige la loi. « Cette entreprise ne respecte pas la législation nationale en matière d’emplois et utilise le recrutement direct. Nous dénonçons ces pratiques et interpellons le ministre du Travail, le président-directeur général et le wali de Laghouat pour qu’ils interviennent afin que toutes les opérations de recrutement passent par l’Alem », insistent-ils. Par ailleurs, selon des sources concordantes de l’inspection du travail de Laghouat, 141 procès-verbaux d’infraction pour non-respect de la réglementation en vigueur et des conditions de travail ont été établis durant une courte période à l’encontre de cette entreprise (la direction de Hassi Messaoud) par l’Inspection régionale du travail de Hassi R’mel « Malgré cela, cette entreprise continue de bafouer les lois du recrutement en vigueur ! », s’interrogent nos sources. n

Sidi Makhlouf : Une bibliothèque mobile pour les élèves

Dans ses activités culturelles, la bibliothèque mobile, relevant de la bibliothèque publique Bachir-El Ibrahimi de Laghouat, a été invitée récemment par les élèves de l’établissement scolaire Benbrika-Benyatou de la commune de Sidi Makhlouf où ils ont trouvé un espace lumineux et confortable leur permettant de lire un nombre important de livres scolaires. « Cette initiative menée par le staff de ce CEM a pour but de constituer une culture de la lecture chez les élèves et leur permettant également de découvrir les différents livres scolaires propices à leur cursus », indique l’un des enseignants de du CEM.