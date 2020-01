Un incident sans gravité, n’ayant causé aucun dommage matériel ou corporel, a été provoqué mercredi par la fuite de gaz survenue jeudi dernier au niveau du puits injecteur de gaz, situé à 30 Km de la ville de Hassi Messaoud, indique la Sonatrach, en assurant que la situation demeurait «sous contrôle». Mercredi, et lors des derniers préparatifs pour le contrôle définitif du puits, «la fuite de gaz a pris feu vers 15h20, donnant lieu à une flamme similaire à celle d’une simple torchère», avance la compagnie en assurant que cette situation «n’a généré aucun dommage corporel ou matériel». Aussitôt, une évaluation de la nouvelle situation a été faite par les spécialistes sur place et le choix du maintien du puits sous feu a été ainsi adopté, poursuit la même source. Cette option, présente «des conditions sécuritaires optimales et avantageuses» pour les travaux qui seront entamés dans les toutes prochaines heures, soutient Sonatrach. La compagnie assure que tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour sécuriser le site en question, se trouvant en dehors des zones d’habitation en, et éviter tout éventuel impact sur l’environnement.

Articles similaires