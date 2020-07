Environ 40 employés, tous des gardiens à l’entreprise nationale de génie civile et bâtiment (GCB), filiale de Sonatrach, exerçant leur fonction dans des conditions extrêmement pénibles, lancent un cri de détresse.

Ces gardiens contractuels, travaillent à la base de vie 360 à Hassi Messaoud, sont chargés de surveiller les engins et équipements sur chantiers, à plusieurs kilomètres de la base de vie.

Sans eau et sans la moindre protection du soleil et des vents, ils assurent leur mission dans des conditions extrêmes. Ils sont transférés vers ces chantiers à ciel ouvert, quotidiennement, de 13 heures jusqu’à 6 heures du lendemain et ce durant 41 jours contre 15 jours de repos. Ils travaillent durant ce temps sous la chaleur qui bat son plein en cette période de l’année dépassant souvent les 55 degré ‘’sous l’ombre’’. Les employés s’abritent sous les engins et équipements pour fuir les rayons de soleil brulants.

Les plus chanceux d’entre-deux, recevront, durant leur service, une boite de thon, du fromage et du pain. Les autres, recevront des légumes qu’ils feront cuire eux-mêmes. Pour l’eau, c’est une autre histoire misérable. Les gardiens, prennent avec eux des jerricanes remplis, qu’ils les maintiennent dans une couverture pour qu’elles préservent la fraicheur de l’eau.

En plus des risques qui leur sont posés la nuit en raison de l’absence de postes de sécurité, les travailleurs sont confrontés à des morsures de serpents et des piqures de scorpions et qui pourraient aussi se trouver confrontés à des attaques de bandes de voleurs. Ils ne disposent ni d’abri, ni d’armes ni de moyens pour faire face à une attaque afin de se protéger eux même ainsi que la protection de l’équipement.

Des images qui reflètent clairement le viol des droits du travail qui oblige l’employeur à assurer la sécurité et la santé physique et mentales de ses salariés.

Provenant de plusieurs régions du pays, a savoir, Ouargla, El-Oued, Tlemcen, Tebessa, Touggourt et El Borma, ces employés qui exercent dans les chantiers de Haoud Etamr, Base Irara et route 24 Février, à Hassi Messaoud, ont dénoncé l’indifférence et ‘’la sourde oreille’’ affichée par les responsables locaux de l’entreprise concernant la satisfaction de leurs revendications qui se focalisent surtout sur l’installation de postes de gardiennage qui répondent aux normes de sécurité, climatisés et équipés de fontaines fraîches. Ils espèrent cette fois, attirés l’attention des hauts responsables sur les conditions et les dangers encourus.

Le besoin est derrière l’acceptation de toute forme d’exploitation. « J’ai besoin d’argent, je suis obligé de supporter », c’est la phrase que nous lance avec amertume un des gardiens. Pour un salaire de 30 à 58 000 Da, des individus, supportent de bosser 41 jours dans des conditions extrêmes. Ils travaillent sous plus de 55 degré C, ils dorment à même le sol, sous les engins et à ciel ouvert. Privés d’eau fraiche et de nourriture. Ils risquent leur vie pour ne pas se retrouver au chômage. Pourtant, ils ont tenté à maintes reprises d’attirer l’attention des responsables au niveau local, mais qui entend ?

On a essayé de joindre, jeudi matin, les services concernés a GCB, mais aucune réponse.