Le drame a eu lieu lundi vers 10 heures 30 minutes, heure à laquelle ont été appelés les éléments de la protection civile de Hassi Lefhel, à 120 km au sud de Ghardaïa, pour porter secours à 3 garçons, âgés entre 13 et 14 ans, qui ont été électrocutés après avoir escaladé un pylône électrique de moyenne tension. En chutant du haut du pylône, d’une hauteur de près de 10 mètres, les trois garçons ont été diversement blessés sur plusieurs parties du corps, avec des fractures, notamment pour l’un d’eux âgé de 14 ans, dont le pronostic vital est même engagé selon un médecin de la polyclinique de Hassi Lefhel, où ils ont été pris en charge au service des urgences médico chirurgicales. C’est certainement le manque cruel de distraction, dans ce lieu-dit Hassi Loubyed, à 25 kms au nord de Hassi Lefhel, lieu complètement perdu en pleine région désertique et dépourvu de la moindre structure pour jeunes et enfants et à juste titre classé par les autorités comme zone d’ombre, qui a dû mener ces enfants à escalader ce pylône, exercice considéré par eux comme jeu et ce au péril de leur vie. Une enquête est ouverte par la brigade de gendarmerie de Hassi Lefhel pour déterminer les causes et circonstances de cet accident qui a envoyé trois enfants, privés du moindre droit au loisir, vers le pavillon des urgences de Hassi Lefhel, dont un d’entre eux est entre la vie et la mort.

O. Y.

