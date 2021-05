C’est la bombe qui enflamme la presse britannique. Harry Kane a demandé à sa direction de le laisser partir cet été. «Dépêchez-vous de me vendre», titre d’ailleurs le Daily Mirror en Une de son édition du jour. Alors que Tottenham est à la peine en championnat et ne devrait vraisemblablement pas disputer de coupe d’Europe la saison prochaine, le buteur anglais aurait demandé à la direction des Spurs de ne pas l’empêcher de partir, cet été. Et pour The Daily Telegraph, ce transfert va venir alimenter la frénésie des transactions supérieures à 100 M€, puisque le président des Spurs, Daniel Levy n’accepterait de se séparer de son joueur que pour un chèque supérieur à 150 M€. n

