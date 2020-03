Certaines denrées alimentaires, notamment la semoule, et les produits parapharmaceutiques, tels masques et gants médicaux, désinfectants, stérilisants, demeurent, selon un communiqué de la direction du commerce de la wilaya d’Oum El Bouaghi, en ligne de mire compte tenu de la forte spéculation qu’ils provoquent. Une situation qui a nécessité l’intensification et la rigueur des opérations de contrôle. Effectuant une opération spécifique de contrôle, le vendredi 20 mars, les inspecteurs des pratiques commerciales de la direction du commerce, en collaboration avec les agents du service commercial de Aïn Beïda (25 kilomètres à l’est du chef-lieu de wilaya) ont procédé à la saisie de plusieurs quantités de produits, objets de spéculation en cette conjoncture de pandémie de Corona que traverse le pays. Il s’agit, en effet, de la saisie de 1 285 flacons de désinfectant et de stérilisants de 100 mm, dans un local commercial à Aïn Beïda, destinés à être écoulés sur le marché. La valeur globale de la marchandise, sans facture d’achat, est estimée à plus de 32 millions de centimes. D’autre part, les interventions des agents de contrôle se sont soldées par la saisie à Souk Naâmane (chef-lieu de daïra) à 91 kilomètres à l’extrême nord-ouest de la wilaya, de 144 quintaux de semoule destinés à la spéculation et la fermeture immédiate de 6 commerces (2 à Oum El Bouaghi, 3 à Aïn Beïda, 1 à Souk Naâmane, avec des poursuites judiciaires à l’encontre des contrevenants pour les infractions depratique de prix illégaux (augmentation du prix de semoule), pratique d’activité ne figurant pas sur le registre de commerce. Sur un autre registre, la direction du commerce a comptabilisé durant les dernières 48 heures plus de 30 appels de doléances sur le numéro vert et 250 interventions auprès des locaux commerciaux en coordination avec les services de police et gendarmerie. Alors que pas moins de 52 brigades de contrôle des pratiques commerciales et la répression des fraudes sont à l’épreuve du terrain, la direction du commerce de la wilaya d’Oum El Bouaghi sensibilise et rappelle aux consommateurs et commerçants la nécessité de dénoncer les dépassements tout en appréciant le degré de conscience observé par les consommateurs et leur participation dans le circuit économique. Enfin, dans le cadre des efforts destinés à atténuer la situation, la direction du commerce a chapeauté une séance de travail qui a regroupé les propriétaires des minoteries privées et publiques produisant la semoule et les responsables de la coopérative de céréales et légumes secs (CCLS). Cette dernière structure a confirmé la disponibilité d’importants stocks de céréales (blé) en l’occurrence plus de 300 000 quintaux. Une quantité suffisante pour répondre aux besoins des minoteries jusqu’à la fin de l’année. De ce fait, l’instruction a été donnée par les services du commerce aux propriétaires des minoteries quant à la possibilité, en collaboration avec la CCLS, d’augmenter la production pour renforcer le marché en quantités supplémentaires de semoule. K. M.

