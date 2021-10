L’annonce d’un doublement du montant du soutien financier de Société Générale Algérie à la fédération (FAH) a été faite jeudi soir à Alger, par le président du Directoire de la banque, Eric Wormser, à l’occasion d’une cérémonie en l’honneur les champions paralympiques de Tokyo.

Par la rédaction sportive

Les douze athlètes paralympiques algériens médaillés aux Jeux de Tokyo-2020 étaient à la fête dans la soirée du jeudi 14 octobre. Un bel et vibrant hommage a été rendu par Société Générale Algérie (SGA), sponsor officiel de la fédération algérienne de l’handisport, à ces champions qui ont décroché quatre médailles en or, quatre en argent et quatre autres en bronze et battu deux records mondiaux sur les soixante-sept performances du même type réalisées dans la capitale japonaise. Des exploits remarquables auxquels s’ajoutent les records africains.

La cérémonie à laquelle ont pris part le président de la fédération algérienne de l’handisport (FAH), Smail Maachou, les champions, leurs entraineurs et des membres de l’encadrement et de l’accompagnement notamment médical, ainsi que le président de la fédération algérienne de Rugby, Sofiane Benhacen, est une « célébration du magnifique parcours sportif » réalisé par les athlètes paralympiques en 2021, a déclaré le président du Directoire de Société Générale Algérie, Eric Wormser.

C’est un hommage aux « succès renouvelés » et à la moisson de médailles auxquels les athlètes paralympiques nous ont habitués depuis les jeux de Rio en 2016. C’est aussi une nouvelle preuve de l’ « engagement » de SGA à accompagner « avec le sponsoring mais aussi avec le cœur » la fédération algérienne Handisport pour son « travail extraordinaire » et pour « aller de l’avant » dans la promotion du sport en général et du sport d’élite dans l’handisport. A SGA, « nous sommes fiers de vos exploits et nous croyons en vous, chers athlètes, au nom du sport lui-même et au nom de l’Algérie », a souligné le président du Directoire de SGA.

Les douze athlètes primés ont reçu des chèques de 200.000 dinars pour les médaillés de bronze, de 300.000 pour les médaillés d’argent et de 500.000 dinars pour les médaillés d’or. Un encouragement en marge duquel le président de la fédération algérienne de l’Handisport a déclaré « apprécier le soutien de SGA et son encouragement pour le développement du Handisport algérien d’autant que nos athlètes se préparent à d’importants rendez-vous comme les championnats du monde et les jeux olympiques de Paris en 2024 ». Des échéances à lesquelles la Fédération devrait faire face avec des moyens financiers plus importants. Le président du Directoire de SGA a, en effet, annoncé durant la cérémonie la décision de « doubler le montant » du soutien financier à la FAH qui était de 10 millions de dinars jusqu’à ce jeudi 14 octobre 2021.

Le partenariat entre SGA et la FAH est en vigueur depuis dix ans. Il a été renouvelé en juillet 2021 « pour de nouveaux succès et pour le partage des valeurs communes qui sont « l’engagement, la responsabilité, l’innovation et l’esprit d’équipe », a déclaré à Reporters le secrétaire général et membre du Directeur de SGA Abdelmalek Magmoun, présent à la cérémonie.