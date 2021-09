La judoka algérienne Chérine Abdellaoui, médaillée d’or aux Jeux paralympiques de Tokyo-2020, a été désignée mardi à Alger en tant qu’Ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies, pour un mandat d’un an. Elle a reçu sa lettre de désignation de la part de son Excellence Eric Overvest, le Coordinateur Résident du Système des Nations Unies en Algérie, lors d’une cérémonie, organisée spécialement à cet effet, au siège de l’organisation, sis à El Biar (Alger). « Nous avons sélectionné Chérine Abdellaoui pour ce poste d’Ambassadrice de bonne volonté, parce qu’elle incarne parfaitement nos valeurs. Elle représente un exemple à suivre, en termes de courage, de tolérance, de persévérance et de travail d’équipe, car à travers sa médaille d’or au Japon, elle a apporté le preuve formelle que même avec handicap, on peut accomplir de grands exploits » a indiqué M. Overvest, dans une déclaration à l’APS. « Nous allons organiser différents évènements dans le courant de l’année, aussi bien avec des associations qu’avec le grand public, et Abdellaoui y sera conviée, en sa qualité d’Ambassadrice de bonne volonté », a poursuivi le Coordinateur Résident du Système des Nations Unies en Algérie. « La décision de nommer Abdellaoui à ce poste a été prise au mois d’octobre 2020, à l’occasion du 75e anniversaire de l’ONU » selon la même source, mais l’officialisation du projet a dû « attendre la mi-septembre courant, pour deux principales raisons ». La première étant relative aux contraintes liées à la pandémie de la COVID-19, et la seconde à l’aspect sportif, car à ce moment là, Abdellaoui était pleinement engagée dans la préparation des Jeux paralympiques de Tokyo. Après Salima Souakri, qui était Ambassadrice pour l’UNICEF, Eric Overvest s’est également dit « très heureux » d’avoir Chérine Abdellaoui comme Ambassadrice pour l’ONU. « Cette nomination comme Ambassadrice de l’ONU est une seconde joie pour moi, après ma médaille d’or que j’ai décrochée à Tokyo. J’en suis vraiment honorée, surtout que ce poste sera l’occasion pour moi de servir le sport national autrement » a indiqué Abdellaoui à l’APS, avant d’ajouter. « Quand je suis sur le tatami, mon objectif consiste à gagner des titres, pour bien représenter les couleurs nationales, et surtout pour faire plaisir au peuple. Mais à travers ce nouveau rôle d’Ambassadrice, j’espère pouvoir agir sur d’autres fronts, notamment, en véhiculant des messages d’ambition, d’optimisme et de confiance en soi, particulièrement envers les jeunes » a-t-elle souhaité. (APS)

