Les deux clubs de handball, l’ES Arzew et le Ahly de Tripoli (Libye) ont signé un contrat de jumelage, a-t-on appris mardi auprès du club algérien pensionnaire du championnat de l’Excellence.

La signature du contrat a eu lieu en marge du tournoi international organisé par la formation de la ville pétrochimique pour célébrer la journée nationale du «chahid» fêtée le 18 février de chaque année, lequel tournoi qui a vu la consécration du Ahly de Tripoli après avoir battu l’ESA en finale (26-23).

Le contrat de jumelage porte, entre autres, sur l’échange des expériences entre les deux clubs et l’organisation de stages communs et des matchs amicaux au profit des deux formations, aussi bien pour les séniors que les jeunes catégories, a précisé la même source. Dans une déclaration à l’APS, le président de l’ESA, Amine Benmoussa, a mis en valeur ce contrat, estimant qu’il sera d’un «grand bénéfice pour les deux clubs, et permettra aussi de consolider les liens de fraternité entre les jeunes des deux formations», s’est-il réjoui.

Le même responsable s’est dit, en outre, satisfait des conditions dans lesquelles s’est déroulé le tournoi de la journée nationale du ‘’chahid’’, auquel ont participé également la sélection nationale des moins de 21 ans, qui prépare le Mondial de sa catégorie prévu l’été prochain en Grèce et en Allemagne, ainsi qu’une équipe palestinienne. Il s’agit de la cinquième édition de cette manifestation que la direction de l’ESA a l’habitude d’organiser, mais qu’elle était contrainte de l’interrompre en 2018 à cause de la crise sanitaire mondiale liée à la propagation du Covid-19, rappelle-t-on.

Par ailleurs, l’ESA et le Ahly de Tripoli se sont rencontrés de nouveau en amical, lundi soir, soit au lendemain de la finale du tournoi précité, et ce, dans le cadre des préparatifs des deux équipes pour leurs prochains rendez-vous. La direction du club arzewien a également établi un riche programme touristique dans la région Ouest du pays au profit de ses hôtes avant que ces derniers ne rentrent chez eux en fin de semaine en cours, indique-t-on de même source.

