La sélection algérienne de handball a concédé la défaite devant son homologue française sur le score de (26-29), mi-temps (14-16), en match comptant pour la 1re journée du tour principal (Gr.III), du Mondial-2021 de handball en Egypte (13-31 janvier), disputé mercredi au Caire. A l’issue de cette rencontre, le sextuple champion du monde, consolide provisoirement sa 1re place avec un total de 6 points, devant respectivement le Portugal (4 pts), la Norvège, la Suisse et l’Islande (2 pts), alors que l’Algérie ferme la marche avec (0 pt).





C’est la 3e défaite du sept algérien, lors du rendez-vous égyptien après celles essuyées devant l’Islande (24-39) et le Portugal (19-26), contre une victoire face au Maroc (24-23). Les protégés du coach national, Alain Portes, joueront leurs prochains matches vendredi (15h30) devant respectivement la Norvège, (15h30) et dimanche (20h30) devant la Suisse. Le dernier match du groupe (III) sera joué à partir de 20h30, entre le Portugal et la Norvège.

En match d’ouverture, la Suisse, l’invitée surprise de ce Championnat du monde, repêchée à la place des Etats-Unis, absents pour cause de coronavirus, a créé la surprise en battant l’Islande (20-18). A l’issue du tour principal, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale de la compétition.