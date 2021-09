L’ancien entraineur de l’équipe nationale d’Algérie de handball messieurs Sofiane Hiouani, a été nommé nouveau sélectionneur de l’équipe des Emirats arabes unis, a annoncé la

Fédération émiratie sur son compte twitter.

«La Commission des équipes nationales présidée par Abdellah Said Al Kaabi a désigné l’entraineur algérien Sofiane Hiouani comme nouveau sélectionneur de l’équipe nationale messieurs» indiqué un communiqué de l’instance . Le technicien algérien qui connait bien le handball émirati pour avoir dirigé plusieurs clubs locaux dont le dernier en date la formation de Sharjah est attendu dans les prochains jours pour entamer sa nouvelle mission, précise la même source. L’objectif assigné au nouveau sélectionneur est de préparer de l’équipe émiratie en vue du championnat d’Asie de handball prévu en Arabie saoudite en janvier 2022 et qualificatif au mondial qui aura du 12 au 29 janvier 2023 en Pologne et en Suède.

Pour rappel, l’ancien entraineur de Bordj Bou Arreridj, avait dirigé la sélection nationale algérienne lors de la Coupe d’Afrique des nations 2018 au Gabon.

