La Fédération européenne de handball (EHF) a suspendu jusqu’au 12 avril ses compétitions, dont les Ligues des champions masculine et féminine, en raison de la pandémie de coronavirus, a-t-elle annoncé hier. Les huitièmes de finale de la Ligue des champions messieurs n’auront pas lieu aux dates prévues (18 au 22 mars pour l’aller, 25 au 29 mars pour le retour). Les quarts de finale de la Ligue des champions dames (du 3 au 5 avril puis du 10 au 12 avril) sont suspendus. La décision concerne également les autres Coupes d’Europe (Coupes de l’EHF et Coupe Challenge chez les hommes et les femmes) et les équipes nationales.

Articles similaires