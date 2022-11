sa victoire en jeu

Une assemblée générale extraordinaire, dans laquelle les membres ont voté la modification des statuts, qui était entachée d’irrégularités, et c’est la victoire de Karima Taleb aux élections de la Fédération algérienne de handball (FAHB) qui a été invalidée par l’instance internationale de la discipline (IHF). Et il n’y aura, contrairement à 2013, pas de bras de fer en vue entre les deux structures puisque la FAHB refera les deux assemblées en question le 08 et 19 novembre prochains.

Par Mohamed Touileb

A peine le temps de savourer sa victoire inédite qui a fait d’elle la première femme à présider une fédération d’un sport de premier plan au pays que Karima Taleb se retrouve contrainte de remettre son triomphe en jeu.



L’AG Extraordinaire a été fatale

Juste après le 22 octobre dernier, date de l’avènement de Taleb aux commandes de la FAHB, l’instance internationale de la discipline (IHF) avait relevé des irrégularités lors de l’Assemblée générale extraordinaire qui a précédé celle élective.

Par conséquent, les résultats du vote ont été invalidés par la structure internationale que dirige l’Egyptien Hassan Mousatafa depuis plus de 22 ans maintenant. Le motif avancé: le quorum lors de l’AGEx n’était pas atteint et qu’il n’y avait pas de majorité nécessaire pour adopter le changement des statuts à la FAHB.

La contestation émise par l’IHF a eu une suite favorable à la FAHB. En effet, la structure handballistique Dz informait hier que «suite à la correspondance émanant de la Fédération internationale de handball, les travaux des deux Assemblées Générales (Extraordinaire et élective) seront reprogrammés à nouveau».



Les dates des nouvelles AGEx et AG élective déterminées

Cela se fera «sous la supervision du représentant de l’IHF», comme le précise le communiqué. Quant à l’agenda prévu et les dates du déroulement des deux AG, la FAHB a détaillé que l’Assemblée Générale extraordinaire et celle élective se tiendront le 08 et 19 novembre à venir. Pour l’anecdote, la FAHB sera sans pilote au moment où la sélection féminine sera au Sénégal pour disputer la CAN-2022. Une compétition qui se jouera du 09 au 19 du mois prochain à Dakar.

En définitif, on peut relever que les autorités sportives du pays et la FAHB n’ont montré aucune opposition à l’injonction de l’IHF. Pour rappel, en 2013, dans la foulée de l’élection de Mohamed Aziz-Derouaz, le patron de l’IHF a dû venir à Alger et le président du COA de l’époque, Mustapha Berraf, s’était rendu en Suisse pour tenter de maintenir Derouaz en poste au moment où Hassan Moustafa, patron de la structure mondiale du hand, voulait la tête de l’emblématique entraîneur du Sept algérien lors de ses années de gloire. Depuis cet épisode, la petite balle algérienne s’est enlisée dans les méandres de l’incompétence au point de voir son président sortant, Habib Labane en l’occurrence, être condamné à 5 ans de prison pour une gestion frauduleuse. On en est là…

M.T.