Le HBC El-Biar, est le grand favori pour le titre de la saison 2022, avant le second et dernier tournoi «play-off» du Championnat d’Algérie de handball, Excellence dames, prévu vendredi et samedi à Ain Benian (Alger). Les El-Biarroises

(6 points) qui ont remporté leurs trois rencontres du 1er tournoi, devancent le MC Alger et le CF Boumerdes (4 points) qu’elles affronteront vendredi et samedi.

Lors de l’exercice 2019, c’est l’ex-GS Pétroliers qui avait été sacré du titre, aux dépens du HBCEB champion en 2018. Les exercices 2020 et 2021 n’ont pas été joués en raison de la pandémie du Covid-19.

