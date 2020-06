Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, a indiqué hier que l’épreuve de la Coupe d’Algérie 2019-2020, dont la programmation était incertaine, « est pour le moment maintenue », quelques jours après avoir suggéré son annulation en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19). « La Coupe d’Algérie est pour le moment maintenue, mais tout dépendra du temps qui nous est imparti pour terminer la saison, une fois le confinement levé suivi de l’ouverture des salles sportives », a affirmé à l’APS le premier responsable de l’instance fédérale. Lors d’une réunion tenue le 6 juin avec les présidents des clubs, par visioconférence, Habib Labane avait suggéré d’annuler la Coupe d’Algérie, évoquant notamment des contraintes de calendrier : « Si on arrête maintenant le championnat, il doit y avoir une préparation de deux mois en vue de la saison prochaine, suivie d’une ou deux semaines pour une reprise administrative. Il faut savoir aussi que la préparation de l’équipe nationale va commencer au mois d’août. C’est pour ces raisons que j’estime qu’il faut peut-être sacrifier la Coupe d’Algérie ».



L‘idée de saison blanche écartée

Le président de la FAHB a également écarté l’idée de décréter une saison blanche, réitérant l’intention de son instance à réduire « au maximum » le nombre de rencontres de championnat pour aller au terme de l’actuel exercice, suspendu depuis mi-mars en raison de la pandémie de COVID-19. « Si nous respectons le calendrier établi initialement, nous serons face à un problème de timing, et la durée impartie pour boucler la saison sera plus longue que prévue. Dans cette optique, nous avons décidé de programmer uniquement les matchs importants à grand enjeu, concernant notamment le haut du tableau, dans l’objectif de désigner les différents champions », a-t-il expliqué.

En vue d’une éventuelle reprise de la compétition, la FAHB a annoncé samedi soir avoir élaboré et présenté un protocole sanitaire au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), tel qu’exigé par le département ministériel. « Il s’agit d’un protocole sanitaire classique, inspiré de celui déjà élaboré par la Fédération internationale (IHF). C’est un guide essentiel pour aspirer à une reprise de l’activité sportive dans les meilleures conditions. Parmi les points essentiels de ce protocole, figurent notamment ceux cruciaux d’effectuer des tests de dépistage, désinfecter les salles en permanence, l’obligation pour les joueurs de venir en équipement le jour du match et éviter le contact dans le vestiaire », a-t-il conclu.

Le souhait toutefois de la FAHB de reprendre les compétitions pourrait se heurter à l’avis défavorable des spécialistes de la santé. Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre de la Commission nationale de veille et de suivi de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus, a en effet réitéré vendredi sa position contre la reprise des compétitions de sports collectifs, refusant de faire courir aux joueurs « un risque inutile ». »La situation épidémiologique actuelle ne prête pas encore à des rassemblements collectifs des joueurs », a-t-il justifié. n

