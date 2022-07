Beaucoup peuvent penser que la crise à la FAHB est récente. Mais les plus aguerris savent que les problèmes au niveau de la Fédération algérienne de handball (FAHB) remontent à 2013 et l’ère de Saïd Bouamra. Malgré un triomphe à la CAN-2024 à domicile, l’Algérie a fini par succomber aux défaillances de l’instance. Huit ans plus tard, l’EN n’est toujours pas sortie de cette spirale infernale. En témoignent les dernières participations au tournoi continental.

Pendant que l’Egypte enchaînait un deuxième sacre africain de suite, l’Algérie, qui était une référence du handball continental des années durant, se démêlait pour sauver ce qui reste d’une notoriété plus que jamais difficile à assumer. Les camarades de Messaoud Berkous ont dû passer par les matchs de classement pour assurer une laborieuse et miraculeuse présence au Mondial 2023 (11-29 janvier) que co-organiseront la Pologne et la Suède.



La crise semble interminable!



Il faut dire qu’en termes d’objectifs, la barre est descendue clairement d’un cran pour notre sélection. On est passé de jouer les premiers rôles et truster les consécrations à se contenter de limiter les dégâts dans une Afrique qu’« El-Khadra » avait conquise à 7 reprises par le passé.

« Qui n’avance pas recule », le proverbe est on ne peut plus vrai quand on voit comment les protégés de Rabah Gherbi ont été malmenés par la RD Congo et la Guinée pendant le tournoi. Et cela n’est pas dû au potentiel ou la « matière première » dont disposait le sélectionneur. Rabah Gherbi. C’est plus les conséquences d’une situation chaotique qui perdure à la FAHB. Quand ce n’est pas Habib Labane, pourtant réélu en avril 2021, qui fait des écarts de gestion, c’est le directoire provisoire mis en place par le MJS qui paraît dépassé par les évènements et incapable de remédier d’une manière profonde au désastre de gestion que connaît la discipline. Pour rappel, le 5 septembre dernier, une suspension temporaire a été décidée par le Ministère de la jeunesse et des sports (MJS) à l’encontre de la Labane et son bureau. Motif : en raison de manquements dans la gestion du mandat 2017-2020.



Mostafa – Derouaz : tensions fatales



Il était convenu de tenir une Assemblée générale élective en juin écoulé. Mais la Fédération internationale de handball (IHF) avait décidé de tout bloquer. C’était en raison de la non-conformité des statuts de la FAHB. Cela rendait l’AGE non-réglementaire. Toutefois, on ne peut pas négliger une sorte d’acharnement du patron de l’IHF Hassan Moustafa. L’Egyptien se montre intransigeant quand il s’agit de l’Algérie. Il s’était même assuré que Mohamed-Aziz Derouaz, figure de proue du sport à sept Dz, ne prenne pas les rênes à la FAHB en faisant même une affaire personnelle et le déclarant inéligible.

Par ailleurs, la régression de la petite balle Dz a coïncidé avec la progression de ce sport en Egypte. Sur cette période, les « Pharaons », qui ont confirmé leur notoriété lundi en surclassant le Cap-Vert en finale (37-25, le plus grand écart de l’histoire de la CAN), ont signé 5 podiums dont 3 consécrations en plus d’une 4e place aux JO-2020 de Tokyo. Pour l’Algérie, elle avait signé la pire participation de son histoire en 2018 avec une peu glorieuse 6e place. Les responsables Dz devraient se pencher sur cette partie du problème. L’IHF restera à l’affût de toute manœuvre illicite qui pourrait donner des arguments à la structure planétaire pour prolonger la crise. Le MJS a une mission : faire élire un président le plus tôt possible pour permettre la préparation du Mondial 2023 qui se tiendra dans moins de 6 mois. La course contre la montre est lancée. Même s’il n’est pas évident de guérir dans un laps de temps aussi étriqué.