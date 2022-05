Le tournoi «play-off» (messieurs) du championnat d’Algérie de handball prendra fin, dimanche, à la «Coupole» du complexe olympique, Mohamed Boudiaf (Alger), avec la désignation du champion de la saison 2021-2022. Avant ce dernier tournoi étalé sur trois jour (vendredi, samedi et dimanche), c’est l’ES Ain-Touta qui totalise 10 points, avec cinq succès en autant de matchs joués, se trouve en pole position, suivie du MC Alger (2e – 8 pts) et du CRB Baraki (3e – 7 pts).

Lors de la saison, 2018-2019, c’est le CRBB Arreridj qui avait remporté, pour la 1re fois de son histoire, le titre de champion d’Algérie en succédant à l’ex-GS Pétroliers (aujourd’hui MCA), tenant du titre en 2016, 2017 et 2018. Les exercices 2020 et 2021 n’avaient pas eu lieu en raison de la pandémie du Covid-2019.

Articles similaires