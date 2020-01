La sélection algérienne de handball a pris la 3e place de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2020) après sa victoire devant son homologue angolaise sur le score de 32-27 (mi-temps 15-14) en match de classement, disputé dimanche à Radès (Tunis). Grâce à cette victoire, le Sept algérien retrouve le podium de la CAN pour la 1re fois depuis son sacre continental en 2014 à Alger. C’est la 5e victoire des « Verts » dans cette CAN-2020 après celles enregistrées devant la Zambie (34-09), le Congo (31-25), le Maroc (33-30) et le Cap-Vert (25-23), contre deux défaites face à la Tunisie (22-26) et l’Egypte (27-30). Cette victoire permet aux Verts de prendre part au tournoi pré-olympique prévu en avril prochain en Allemagne, au Danemark et en Norvège. La finale opposera à partir de 17h00 l’Egypte et la Tunisie (pays organisateur et tenant du titre). Le vainqueur final sera directement qualifié pour les Jeux Olympiques Tokyo-2020 et les 6 premiers iront au Championnat du monde-2021 en Egypte.

Articles similaires