La sélection égyptienne de handball (messieurs) a été sacrée championne d’Afrique à l’issue de sa victoire sur son homologue tunisienne sur le score de (27-23), mi-temps (15-11) en finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2020), disputée dimanche à Rades (Tunis). C’est le 7e titre continental et le second depuis 2016, pour les Egyptiens qui se qualifient directement pour les Jeux Olympiques-2020 à Tokyo (Japon). L’Egypte est le 6e pays qualifié pour les JO de Tokyo, après le Japon (Pays organisateur), le Danemark (champion du monde en 2019), l’Argentine (champion d’Amérique), le Bahrein (champion d’Asie) et l’Espagne (championne d’Europe). Les nouveaux champions avaient éliminés les algeriens en demi-finale. En match de classement pour la 3e place, l’Algérie s’est imposée devant l’Angola (32-27), mi-temps (15-14).



Articles similaires