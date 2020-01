La sélection algérienne de handball s’est imposée jeudi à Hammamet (Tunisie), face à la Zambie sur le score de 34-09 (mi-temps: 17-04), pour le compte de la première journée du groupe D de la Coupe d’Afrique des nations 2020. Dans l’autre match du groupe, le Maroc a dominé le Congo sur le score de 34-25 (mi-temps: 20-15).

Reste à jouer:

2e journée (17 janvier) :

Salle Hammamet : Zambie – Maroc (12h00)

Salle Radès : Congo – Algérie (16h00)

3e journée (19 janvier) :

Salle Hammamet : Congo – Zambie (12h00)

Salle Radès : Maroc – Algérie (14h00)

A l’issue du tour préliminaire, les deux premiers de chaque groupe (A, B, C, D) se qualifieront à la deuxième phase du tournoi qui sera composée de deux poules. Les qualifiés des groupes A et B formeront la poule MI et ceux des groupes C et D constitueront la poule MII. Les résultats des équipes issues du même groupe au tour préliminaire seront pris en compte.