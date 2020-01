Après sa large victoire contre le Congo (34-9) lors de la première journée, l’Algérie est restée sur sa lancée. Elle a battu, pour son second match du groupe D de la CAN 2020, qui se déroule en Tunisie, le Congo. Cette fois l’adversaire était beaucoup plus coriace et les Verts ont gagné par 6 buts d’écart (31-25). Un victoire synonyme de qualification au second tour. Il ne reste à L’Algérie qu’un seul match dans son groupe, et ce sera face au co-leader, le Maroc. La sélection du royaume chérifien a également fait un sans faute dans la compétition jusqu’à maintenant en gagnant ses deux matchs. L’enjeu du match Algérie – Maroc, prévu dimanche 19 janvier, sera la première place du groupe.

Matchs de la 2e journée disputés vendredi :

Zambie – Maroc 12-39

Congo – Algérie 25-31

Déjà joués : Maroc – Congo 34-25

Algérie – Zambie 34-09

Reste à jouer dans le groupe D (19 janvier) :

Salle Hammamet : Congo – Zambie (12h00)

Salle Radès : Maroc – Algérie (14h00)