La sélection algérienne de handball a réussi ses débuts au Mondial-2021 en Egypte, en s’imposant jeudi sur le fil, face à son homologue marocaine 24-23 (mi-temps : 8-15), en match disputé au Caire. Pourtant, les Marocains ont démarré sur les chapeaux de roues, prenant l’avantage dès les premières minutes avec notamment une défense haute qui a fini par étouffer le Sept algérien. La concentration n’a pas été au rendez-vous pour les Algériens, avec trois jets de 7 mètres ratés au début de la rencontre, interceptés par le portier marocain Yassine Idrissi, auteur de plusieurs arrêts et qui s’est même permis le luxe de marquer d’un tir de sa surface. Un début laborieux pour les « Verts », face à des Marocains plus réalistes et agressifs dans leur jeu. Au terme de la 8e minute, le Maroc, en infériorité numérique, prenait même le large en menant 4-1. L’équipe nationale, en manque de lucidité et d’agressivité, a laissé les Marocains prendre l’avantage avant de creuser l’écart pour atteindre 15-8 au terme de la première période. En seconde période, l’Algérie, complétement métamorphosée, a bien réagi en réduisant l’écart à trois buts (17-20) au terme de la 47e minute de jeu, grâce notamment à l’excellent portier Khalifa Ghedbane, auteur d’arrêts décisifs. Croyant en leurs chances, les Algériens ont mis le pied sur l’accélérateur et sont revenus à un but d’écart à la 55e minute, face à une équipe marocaine qui a perdu le contrôle de la partie, avec notamment plusieurs ratages devant les buts. Les « Verts » ont pu égaliser (23-23) à deux minutes de la fin, avant de prendre l’avantage pour la première fois de la partie (24-23), à une minute de la fin, grâce à Hicham Daoud. Cette « remontada » devrait permettre aux Algériens de se qualifier pour le tour principal, dans un groupe F qui comprend également le Portugal et l’Islande qui s’affrontent à 20h30, quelques jours après leur double confrontation dans le cadre des qualifications de l’Euro-2022.

