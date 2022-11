Les membres de l’Assemblée générale extraordinaire (AGEx) «bis» de la Fédération algérienne de handball (FAHB), ont adopté mardi les nouveaux statuts et procédé à l’installation des commissions de candidatures, de recours et de passation de consignes, en vue de l’AG élective du 19 novembre à 11h00 à la salle de conférence de l’OCO Mohamed-Boudiaf (Alger). Pour cette deuxième AG extraordinaire consacrée à l’adoption de la nouvelle version des statuts de la FAHB après l’invalidation de la précédente AGEx par la Fédération internationale de handball (IHF), 86 membres ont voté oui pour les nouveaux textes, cinq (5) abstentions et une voix contre. Les travaux de l’AGEx qui se sont tenus à la salle de conférences du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), ont enregistré la présence de 92 membres sur les 144 que compte l’AG de la FAHB, en présence du représentant de l’IHF, le Tunisien Mouad Benzeyade et du secrétaire général du Comité olympique et sportif algérien (COA), Kheireddine Barbari. Ces statuts ont été mis en conformité avec les dispositions du décret exécutif 14-330 du 21 octobre 2014, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que les statuts de la Fédération internationale de handball (IHF) et de la Confédération africaine de handball (CAHB). L’adoption de la nouvelle version des statuts de la Fédération algérienne de handball (FAHB) intervient après un long processus juridique finalisé après l’approbation par l’instance internationale des nouvelles dispositions fixant le mode de fonctionnement de l’instance fédérale. Pour rappel, les dernières assemblées générales extraordinaire et élective de la Fédération algérienne de handball (FAHB) ont été annulées par la Fédération internationale (IHF), en raison d’un problème lié à l’amendement des statuts. Lors de la précédente AGEx, 25 membres ont voté oui pour les nouveaux statuts de la FAHB, une voix contre et 47 abstentions. Le gouvernement a fixé de nouvelles règles pour les candidats au poste de président d’une fédération sportive nationale. Les candidats doivent en effet, justifier d’un niveau universitaire ou d’un enseignement ou formation supérieurs sanctionnés par les diplômes correspondants, selon le décret exécutif n 22-310, publié le 21 septembre 2022 au journal officiel N 62. L’AGEx, tenue mardi, sera suivie par l’assemblée générale élective (AGE) qui aura lieu le 19 novembre à la salle de conférences du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger. A cet égard, les membres de l’AGEx ont procédé à l’installation des commissions de candidatures, de recours et de passation de consignes. La commission de candidatures est composée de Tamani Fateh (président), Daoud Amar (club Boumerdes), Amraoui Mohamed (Ligue de Béchar), Bouamama Hrouz (club Ghardaia) et Bertima Abdelkader (Ligue de Ghardaia). Celle des recours se compose de Fayçal Hachemi (président), Tarek Hedad (Ain M’lila), Hmida Abdennacer (Ligue de Blida), Abid Amar (club Bir Mourad rais) et Saihi Djebour Keddour. Pour rappel, la FAHB est gérée depuis le 27 septembre 2021 par un directoire, présidé par l’ancien international Abdelkrim Bendjemil, suite à la suspension à titre conservatoire du président de cette instance, Habib Labane.

