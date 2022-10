Des milliers de Haïtiens ont manifesté lundi dernier à Port-au-Prince pour protester contre le gouvernement et son appel à l’aide étrangère afin de faire face à l’insécurité endémique, à la crise humanitaire et à une épidémie naissante de choléra. Au lendemain d’un appel du chef de l’ONU au déploiement d’une force armée internationale en Haïti pour aider un pays « paralysé », la manifestation dans la capitale a été émaillée lundi de violences, de scènes de pillages et la police a fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Plusieurs personnes ont été blessées par balle et une personne a été tuée selon l’AFP.

Haïti est le théâtre depuis plusieurs semaines de manifestations violentes et de pillages, après l’annonce par le Premier ministre Ariel Henry d’une hausse des prix des carburants. Des manifestations appelant à sa démission, et qui s’opposent désormais à son appel à l’aide internationale, ont également lieu dans d’autres villes du pays. Le gouvernement haïtien a officialisé vendredi sa demande à la communauté internationale pour une « force spécialisée armée » afin de « stopper, sur toute l’étendue du territoire, la crise humanitaire » provoquée par l’action des gangs, qui gangrènent le pays. Dimanche 9 octobre, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a « exhorté la communauté internationale (…) à examiner en urgence » cette demande. Il a dénoncé dans une lettre aux membres du Conseil de sécurité « les bandes criminelles qui ont pris le contrôle d’infrastructures stratégiques telles que le port international de Port-au-Prince et le principal terminal de carburant du pays (Varreux) ». A cette situation de pénurie d’hydrocarbures s’ajoute la résurgence du choléra, trois ans après la fin d’une épidémie qui avait fait plus de 10.000morts. Déjà 32 cas confirmés de la maladie et 16 décès ont été recensés sur la période du 1er au 9 octobre, selon un point lundi du ministère haïtien de la Santé publique, qui cite également 224 cas suspects notamment dans la prison civile de Port-au-Prince, le plus grand centre carcéral du pays . n

Articles similaires