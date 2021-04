Le Contrôleur général de Police Hadj Said Arezki a été nommé, dimanche, nouvel Inspecteur général des services de Police en remplacement de Djamel Benderradji, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). « Le Directeur général de la Sûreté nationale, Farid Bencheikh, a nommé, dimanche 11 avril 2021, le Contrôleur général de Police Hadj Said Arezki, nouvel Inspecteur général des services de Police, en remplacement du Contrôleur général de Police Djamel Benderradji », lit-on dans le communiqué. Le Contrôleur général de Police Hadj Said Arezki est parmi les cadres à la compétence reconnue dans la direction des services opérationnels de par les hautes responsabilités qu’il a eues à assumer durant sa carrière, telles que chef de Sûreté de wilayas à Tizi Ouzou, Bouira et Oran, responsable de la Police aux frontières maritimes d’Alger, Inspecteur régional de la Police de l’Ouest, directeur de l’Ecole supérieure de Police et directeur de la Police judiciaire depuis 2019, précise la même source.

