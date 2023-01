L’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a annoncé, samedi dans un communiqué, la prolongation, jusqu’au 15 janvier en cours, des délais de dépôt des dossiers de candidature pour les agences de tourisme et de voyages désirant participer à l’organisation de la saison du hadj 1444/2023.

Cette prolongation intervient «en réponse aux demandes des agences de tourisme et de voyages désirant présenter leurs candidatures pour participer à l’organisation du hadj, et afin de permettre à ces agences de bien préparer leurs dossiers administratifs», ajoute le communiqué. L’ONPO a précisé que ses services «recevront les dossiers durant les jours fériés (12, 13 et 14 janvier 2023), de 8h du matin jusqu’à 16h:30». L’Office avait ouvert la porte de l’inscription et du retrait du cahier des charges relatif à l’opération via le portail national du hadj à partir du 31 décembre 2022.

